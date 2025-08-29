Laura Sólvez 29 AGO 2025 - 15:48h.

Se acerca cada vez más el fin de la ola de los incendios, pero los efectos psicológicos que deja en todos los afectados, son muy graves

Última hora de los incendios en España: Protección Civil rebaja a 11 los incendios activos: "Preocupa los de Porto, en Zamora, e Igüeña, León"

Compartir







Ya podemos hablar del final de esta gran oleada de incendios en nuestro país que ha sido por las cifras y la magnitud del fuego, histórica. Hemos vivido y les hemos contado durante tres semanas la lucha contra unas llamas que parecían imposibles de extinguir para los equipos de emergencias, pero sobre todo para los vecinos afectados ha sido durísimo y sobre todo, un desgaste psicológico. Informa Sara Lago.

Vimos la furia de las llamas desde todos los ángulos posibles a través de los ojos de quiénes luchaban incansablemente contra ellas, montes dominados por el fuego naranja y pueblos cubiertos de un humo que asfixiaba.

El fuego ha transformado la tierra y la vida de miles de vecinos y ahora que los últimos rescoldos se van apagando, lo que queda es la memoria: "La tierra ya la hemos perdido, ahora nos queda la fe, pero la vamos a perder igual".

El fuego no entendió de fronteras

Queda el recuerdo de los que vieron su hogar en peligro, su trabajo perdido y lo único que tenían, arrasado: "Estamos psicológicamente bastante mal. Momentos tan difíciles a nivel emocional, yo creo que quedamos devastados"

El fuego no entendió de fronteras. Saltó de Ourense a Lugo y recorrió parte de Castilla y León y Extremadura. Falta mucho por sanar. Una herida que se extiende por más de 418.000 hectáreas, que se reflejó en el desalojo de los vecinos y que perdura en la memoria de quiénes lo han perdido todo.