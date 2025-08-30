Los afectados que tienen seguro ya están tramitando las indemnizaciones

Así son las ayudas del Gobierno para los afectados por los incendios forestales

Algunas comunidades autónomas ya están empezando a tramitar las primeras ayudas por los incendios. Hay miles de afectados entre vecinos, agricultores, ganaderos... Los que tengan seguro ya están gestionando con sus compañías las indemnizaciones, mientras que los que no tienen solo van a poder pedir ayudas públicas del Gobierno y de las CCAA.

El Gobierno esta semana ya ha aprobado un decreto de zonas catastróficas, pero el baremo es muy anticuado, del 2005, tal y como señaló el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por ejemplo, para ayudas a fallecidos es de 18.000 euros y la ayuda por destrucción total de vivienda, de 15.120.

En otros desastres como la DANA o el volcán de la Palma multiplicaron por cuatro esas ayudas. En este sentido, los expertos apuntan que se podría haber hecho automáticamente para no hacer esperar a los afectados.

Ayudas de las CCAA

No obstante, además de las ayudas del Gobierno, los afectados también van a poder reclamar a sus propias comunidades autónomas.

En Castilla y León han destinado más de 100 millones de euros. Así, por pérdida de vivienda podrán recibir hasta 203.000 euros. En Galicia esta cantidad desciende a 132.000, pero solo si es una primera vivienda, ya que por la segunda vivienda se recibe la mitad, 66.000.

Tanto Castilla y León como Galicia también han arbitrado partidas para ayudar a agricultores y ganaderos, pero los expertos advierten de que para que estas ayudas no pierdan eficacia tienen que empezar a ingresarse ya.

Urgen empezar a ingresar las ayudas

“Es importantísimo que empiecen a ingresar dinero en las cuentas de los afectados ya. Para que precisamente, como bien dices, el que tenga que reconstruir su casa pueda empezar a contratar ya. El que tenga que reparar su local pueda empezar a trabajar de nuevo lo antes posible”, advierte Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

Por su parte, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), recuerda que “el Gobierno de nuevo habla de promesas, pero hay que recordar que en la Dana, en el mismo momento que se declaró la zona catastrófica, se aprobaron ayudas que multiplican por cuatro las aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros. ¿No lo podían haber hecho ya?, ¿por qué esperan?