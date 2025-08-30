La mejora del incendio de Fasgar-Colinas, que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha permitido levantar el confinamiento de Igüeña y Colinas

La cicatriz del incendio en Las Médulas: el patrimonio de la humanidad que ha quedado calcinado

La situación en la provincia de León es "muy favorable" puesto que la mejora en la evolución del incendio de Fasgar-Colinas, que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha permitido levantar el confinamiento de Igüeña y Colinas, mientras que pasan a incendios estabilizados los de Yeres, Anllares y a controlados los de Garaño y Berlanga del Bierzo.

Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del CECOPI del viernes por la tarde, en las que ha resaltado que en este momento en la provincia únicamente queda en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio de Fasgar-Colinas, que se mantiene en dicho nivel por precaución.

Por ello, en la reunión que tendrá lugar en la mañana del sábado se valorará si se baja a gravedad 1 puesto que "no hay amenaza para las poblaciones y la situación es muy favorable al no haber llama".

Incendio de Barniedo de la Reina en gravedad 1 y evolución favorable en La Baña

Por su parte, el incendio forestal de Barniedo de la Reina se mantiene en gravedad 1 al estar su perímetro estabilizado, si bien durante la jornada del viernes ha habido alguna reproducción que ha sido controlada. En este caso, ha señalado que los trabajos que se realizan son de consolidación y no hay amenaza para poblaciones.

En lo que respecta al fuego de La Baña, el representante del Ejecutivo autonómico ha destacado que la evolución también es "muy favorable" con pequeñas reproducciones próximas a la cantera de La Baña, que han sido "resueltas sin problema". Su perímetro también está en fase de consolidación y con una vigilancia activa con medios contra incendios.

"Tan solo ha habido, en la zona más alta, en el límite entre Zamora y León, alguna complicación en la que se ha trabajado para contener su avance puesto que ha habido mucho viento, pero en estos momentos está también en situación de estabilización", ha detallado.

Durante la tarde del jueves también se ha registrado un incendio en Torre de Babia, en la comarca de Villablino, que se encuentra en nivel 0.

Por todo ello, el delegado territorial ha subrayado que el panorama en positivo en tanto en cuanto la situación de los fuegos evoluciona "muy bien" después de estos 21 días en los que se han vivido momentos de "mucho trabajo e intensidad por el volumen de incendios".

"Para que nos hagamos una idea, ahora mismo tenemos diez incendios estabilizados, controlados o extinguidos, que se han producido en los últimos 20 días y que han tenido alcanzado el nivel 2", ha explicado, para después señalar que en 2024 en todo el verano solo hubo dos incendios en gravedad 2.