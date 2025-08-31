Los trenes interrumpidos entre Fix, Tarragona, y Fabara, Zaragoza, reanudan su marcha

Los trenes interrumpidos entre Fix, Tarragona, y Fabara, Zaragoza, han reanudado la marcha tras una incidencia

Adif ha reanudado la marcha de los trenes interrumpidos entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una incidencia en una subestación eléctrica.

Según ha informado la empresa pública a través de un mensaje en la red social 'X', el corte --que recae sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus-- se debe a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica. No obstante, el tráfico ferroviario ha podido ser reestablecido tras solucionarse esta avería.

Los trabajos para solucionar la incidencia

En concreto, han sido afectados dos trenes de pasajeros de Media Distancia que circulan por dicho trayecto y que han sido detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja. "Trabajamos para solucionarlo lo antes posible", trasladaban desde Adif.