El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se ha restablecido tras quedar suspendido por un incendio en un vagón de AVE en Ciudad Real

La Guardia Civil ha evacuado a los pasajeros mientras los bomberos trabajan en la extinción del incendio

Argamasilla de Calatrava, Ciudad RealLos trenes de la línea Madrid-Andalucía parados por el incendio en un vagón de otro convoy entre Argamasilla de Calatrava y Puertollano, Ciudad Real, han vuelto a circular una vez subsanada la incidencia, según informan desde Renfe.

El incendio se ha originado en el coche cola de un tren de alta velocidad, en el que viajan 210 personas y que ha estado detenido en el término municipal de Argamasilla de Calatrava. Tras originarse el incendio, se ha obligado a suspender la circulación ferroviaria en la línea entre Madrid y Andalucía, según informaban fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Este tren viajaba desde Almería con destino Madrid. La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio.

Desde Adif han precisado que este tren se encuentra detenido entre Puertollano y Calatrava y que se ha suspendido la circulación en este tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El resto de trenes también han tenido que estar detenidos en el trayecto.

Al parecer, un tren de auxilio se dirige hasta la zona para que los pasajeros prosigan su camino hacia Madrid. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Puertollano, Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.

Según ha informado Adif en sus cuenta oficial de 'X', ante la previsión de poder recuperar la circulación, al menos por una vía, van a empezar a salir trenes de las estaciones de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada. El tren de la incidencia sigue estacionado entre Calatrava y Puertollano.

De su lado, el 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que, debido al corte de circulación, un segundo tren ha quedado detenido con 416 pasajeros en el punto kilométrico 125 de la vía férrea. En este segundo vehículo hay varias personas mareadas, por lo que se ha movilizado una UVI para su valoración.