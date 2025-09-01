Limitar el uso excesivo del teléfono móvil es necesario para disminuir sus efectos sobre la capacidad de concentración y atención

Cuando los móviles reducen la ansiedad: así usa el Servicio Vasco de Salud los SMS para informar en tiempo real a familiares de pacientes

Compartir







La preocupación por el uso excesivo de las pantallas es global. La sociedad japonesa ha decidido proponer limitar este uso a tan solo dos horas al día. Aquí en España esta iniciativa costaría más poder dejar el móvil durante tanto tiempo. Informa L. Quejeiro.

Una ciudad japonesa es la que ha planteado esta idea, no para sancionar, sino para concienciar a sus ciudadanos: "Abuso demasiado. Me gustaría usarlo menos, sobre todo para dar ejemplo a mis hijos". La media diaria en España es de cinco horas y media. Si este dato ya nos parece preocupante, la realidad es que esta cifra se queda corta para muchos otros: "El sábado tengo diez horas de uso del teléfono". Como esta joven, muchos otros comparten la misma media, no es algo raro entre ellos.

PUEDE INTERESARTE Tu teléfono puede ser mucho más accesible: los cambios en los ajustes que lo harán más fácil de manejar

Esta cifra refleja que muchas personas pasan más tiempo pegados a una pantalla que una jornada laboral: "Puede deteriorar capacidades atencionales, lo que genera menos capacidad de concentración por tanto. Hay que buscar alternativas siempre. Además de esas dos horas, hay que hacer actividades en el tiempo libre, ya sean deportivas u otras, pero sobre todo actividades de contacto social", explica Ignacio Morrón, Decano de la Facultad de Psicología de la UGR.

La importancia de desconectar de la tecnología tras las vacaciones

El fin de las vacaciones de verano significa la vuelta a la rutina y al estrés, a sumergirse de lleno en una pantalla para trabajar, estudiar e incluso para los momentos de ocio, por lo que septiembre se presenta como un buen momento para iniciar una desintoxicación digital.

Desconectar del móvil y las pantallas para darle un respiro a la mente y al cuerpo se ha convertido en una tendencia al alza. Así lo confirma el 'Estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes españoles', de SPC, que desvela que más de la mitad de los jóvenes (56,5%) reconoce haberse planteado hacer un détox digital y seis de cada diez asegura conocer a alguien que ya lo ha hecho.