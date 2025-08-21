Maitena Berrueco 21 AGO 2025 - 07:00h.

En seis meses, Osakidetza ha enviado 135.883 SMS a los acompañantes de más de 20.000 pacientes

Osakidetza incorporará Inteligencia Artificial para mejorar la atención al paciente

Vitoria-GasteizEl mal uso que, en ocasiones, se hace de los teléfonos móviles nos lleva a olvidar las bondades de una tecnología que bien aplicada puede ayudar a “mejorar la experiencia” de quienes se ven obligado a entrar en un hospital.

Así, cuando la madre de Amaia ingresó para ser intervenida en el Hospital de Txagorritxu, esta vitoriana facilitó su número de teléfono móvil y le fueron informando por SMS, sobre cuestiones como el inicio y final de la cirugía a la que estaba siendo sometida. Ir sabiendo lo que ocurría, en lugar de estar a ciegas esperando en una sala a que le dijeran algo, le hizo sentir mejor.

Hasta ese momento, nunca antes había oído hablar del sistema de mensajes ‘Eskutik’ de Osakidetza, pero reconoce que recibir información por mensaje de lo que iba ocurriendo con su madre le ayudó a sobrellevar la situación y a reducir la ansiedad y la incertidumbre.

135.883 SMS hasta junio

Precisamente, el hospital vitoriano ha sido junto al hospital vizcaíno de San Eloy, los dos últimos en sumarse a este sistema de mensajería que lleva funcionando en Euskadi desde principios de año. Así, en los seis primeros meses de 2025, Osakidetza ha enviado 135.883 SMS a los acompañantes de 20.625 pacientes informándoles sobre la ubicación de su familiar, los movimientos del paciente en el área quirúrgica y en Urgencias y si se procede a su ingreso en planta o se produce el alta médica.

Al llegar al hospital, el Servicio de Admisión informa a los pacientes y a sus acompañantes de la posibilidad de acceder a este sistema, facilitando un número de teléfono móvil para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los pacientes, como el inicio y fin de una cirugía o la progresión en Urgencias.

¿Por qué SMS y no otro sistema de mensajería? La razón que ha llevado al Servicio Vasco de Salud a comunicarse a través de SMS es que “en la actualidad, es la solución tecnológica más universal, ya que no implica la obligatoriedad del uso de smartphones, la necesidad de descarga de una app o el acceso a un sitio web para su uso por parte de la ciudadanía”.

Ocho hospitales de la red de Osakidetza han puesto en marcha el sistema 'Eskutik' en las áreas quirúrgicas del Hospital Santiago y Hospital Txagorritxu, Hospital de Mendaro, Hospital Bidasoa, Hospital San Eloy, Hospital de Urduliz y Hospital de Basurto, y en las Urgencias de estos dos últimos centros hospitalarios junto con el Hospital de Santa Marina. Otros, como el Hospital Universitario Cruces, el Hospital Galdakao, el Hospital Alto Deba, el Hospital Zumarraga y el Hospital Donostia se unirán al proyecto antes de que termine el año.