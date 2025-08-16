Antoni Mateu 16 AGO 2025 - 09:00h.

Varias son las propuestas que podemos usar para que nuestros teléfonos móviles mucho más fáciles de usar

Diversidades funcionales en materia de sentidos o movilidad solían ser impedimentos a la hora de manejar tecnología. Incluso, la propia brecha generacional ha sido uno de los elementos que han propiciado que, durante mucho tiempo, muchas personas se quedasen fuera del ecosistema digital.

En un contexto en el que más del 75% de la población mundial tiene acceso a un smartphone —de acuerdo con los últimos datos disponibles de la ONU—, poder acceder a manejar tecnología con algún tipo de diversidad mediante puede ser algo mucho más sencillo gracias a ajustes y aplicaciones que todos tenemos a mano.

La accesibilidad de la tecnología es una cuestión trasversal que va más allá de sistemas operativos o impedimentos —físicos, mentales o generacionales—: ya sea a través de aplicaciones, o bien, con ajustes que ya están disponibles, es posible configurar de varias maneras un teléfono móvil para que sea más sencillo de usar.

Si quieres que los mayores no tengan que usar “teléfonos de abuelo”

El sistema operativo Android es uno de los más extendidos del mercado. De acuerdo con los datos de la CNMC, en España cuenta con una tasa de mercado del 78,8%. La tercera edad, en este sentido, siempre se ha visto relegada a usar “teléfonos adaptados”, los cuales mantienen las formas de los dispositivos que se comercializaban antes de la llegada del iPhone.

Eso dejaba fuera de la ecuación el poder usar aplicaciones como WhatsApp, hacer videollamadas o, directamente, que se quedasen sin poder establecer contacto más allá de las llamadas convencionales o los SMS.

En este sentido, unas de las aplicaciones más descargadas de Android —y que se puede instalar gratis— se llama Bleta, la cual transforma la interfaz del sistema operativo por completo. De esta manera quedan todos los programas mucho más accesibles, pero también con fuentes y colores en pantalla mejor adaptados para la vista.

Si el problema es la audición o la vista, tienes estas funciones a mano

Android cuenta con una ventaja respecto al iPhone: una mayor personalización —con aplicaciones de terceros— de lo que es la interfaz de uso. Los teléfonos de Apple, en cambio, compensan esto con la incorporación de una biblioteca enorme de ajustes que se pueden activar de una manera muy sencilla.

Los ajustes de accesibilidad de Apple suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, estos cuentan con un abanico muy interesante de funciones que cubren muchas de las barreras de diversidad funcional que suelen existir a la hora de navegar por la interfaz y usar apps. Algunos de los mejores ejemplos son:

Zoom. A través de Ajustes > Accesibilidad > Zoom, podemos tocar diferentes áreas de la pantalla para que todo el contenido que vemos se amplíe tanto como lo necesitemos.

A través de Ajustes > Accesibilidad > Zoom, podemos tocar diferentes áreas de la pantalla para que todo el contenido que vemos se amplíe tanto como lo necesitemos. Filtros de color para daltonismo. A través de Ajustes > Accesibilidad > Tamaño del texto, vamos a poder configurar tonalidades que estarán siempre presentes.

A través de Ajustes > Accesibilidad > Tamaño del texto, vamos a poder configurar tonalidades que estarán siempre presentes. Control por voz. Si vamos a Ajustes > Accesibilidad > Control por voz, podremos invocar comandos de voz con acciones que se van a llevar a cabo en el propio teléfono, sin necesidad de tocarlo.

Además de las aplicaciones o de los ajustes que nos encontramos en los sistemas operativos, tanto iOS como Android cuentan con asistentes de inteligencia artificial que se integran con las funciones nativas del teléfono. Ya sea que usemos programas como Siri, Gemini o Google Assistant, con tan sólo usar nuestra voz vamos a poder abrir apps o realizar algunas funciones como: