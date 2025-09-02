Los expertos explican que el proceso de repatriación es largo y complejo, tras las exigencias de muchos vecinos por la polémica en Hortaleza

Vox exige el cierre de los "centros de ilegales" desde la manifestación en Hortaleza a pesar de la prohibición de la Delegación

Compartir







Un blindaje policial alrededor del centro de Hortaleza donde uno de los internos inmigrantes violó supuestamente a una menor al escaparse de sus instalaciones, tratan de controlar el enfado e intranquilidad de muchos vecinos ante lo ocurrido.

Por su parte, la Comunidad de Madrid plantea al Gobierno repatriar a algunos menores a su pa�ís: "Creo que la Comunidad de Madrid no debe eludir sus responsabilidades", explica Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid

En su propuesta, con 46 expedientes, entre los que se encuentra el del acusado de violar a la menor este fin de semana en Hortaleza. Su argumento es que en todos estos casos ha fracasado la integración y aunque la gran mayoría no han cometido delito muchos tienen un alto nivel de consumo de drogas. La repatriación es un mecanismo legal, sí, pero según los expertos, muy complicada de aplicar.

La organización en el centro de Hortaleza

"Para devolver un chaval a su país, tenemos que saber de dónde es, cuál es su familia, cuál es su entorno", explica Javier Urra, psicólogo forense. El proceso podría demorarse años en centros como este: "Menores disruptivos para que nos entendamos en Hortaleza ahora mismo no son mayoría", dice José Manuel Íñiguez, presidente de la sección sindical de CC.OO de Centros de Menores. A pesar de la dificultad de gestionar las 88 plazas ocupadas de las 99 disponibles: "La ocupación ideal en Hortaleza son 35"