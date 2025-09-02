La Delegación del Gobierno no autoriza la manifestación convocada por Vox frente al Centro de Hortaleza

La Comunidad de Madrid ha abierto expediente de retorno a su país al menor detenido por violar a una adolescente de 14 años. El acusado se encuentra ahora, en estos momentos, ingresado en un centro cerrado. Su caso se suma a otros 46 para los que habría pedio al gobierno central que los repatrie por falta de integración. Informa Elena Moral.

Hoy hemos conocido nuevos datos de este caso, como que el joven se escapó de madrugada a través de una ventana de este centro de primera acogida en Hortaleza, y que la policía lo encontró cuando ya se había producido la violación de la que está acusado.

La mayoría de los menores internados tienen perfiles conflictivos

También se ha conocido este martes que la petición de Vox de convocar una manifestación ha sido denegada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Em el documento se asegura que la prioridad es la protección de los menores, ya que existe riesgo de alteración al orden público y se podría incurrir un delito de odio.

La situación en el Centro de Hortaleza de normalidad. En su interior, los adolescentes juegan sin problema, aunque hay inquietud y blindaje policial en el exterior.

Los sindicatos denuncian que es difícil gestionar las 88 plazas ocupadas de un total de 99, a pesar de que, aseguran, la ocupación ideal en Hortaleza son 35. La sensación que tiene el personal del centro es que no son ni educadoras ni educadores, son simplemente asistentes.

Reconocen que lo más complicado es acompañar a los adolescentes conflictivos que ahora son mayoría en estas instalaciones.

La Comunidad de Madrid ha tirado la toalla con 46 internos, instando al gobierno a que los repatrié por falta de integración, algo que no parece coincidir con la apuesta de la Delegación del Gobierno que pide a la Comunidad no eludir sus responsabilidades ya que el menor debe tener la máxima protección.

Más allá de esta imagen de jóvenes sin futuro, hay otra realidad como la de un chico subsahariano que aprendió electricidad y hoy dirige un equipo de seis profesionales del sector.