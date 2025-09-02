Vox ha llevado finalmente acabo la manifestación frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza que prohibió la Delegación del Gobierno

La Comunidad de Madrid pide devolver con sus familias a 46 menores migrantes recogidos en el Centro de Hortaleza

Un centro tutelado de menores inmigrantes en Madrid, el centro de Hortaleza, se ha convertido en el punto de mira tras una violación a manos de uno de los menores que residían allí y que se escapó. Días después hubo un agresión por parte de dos encapuchados. Dos hechos que llevaron a Vox a organizar una protesta, la cual que rechazada por la Delegación del Gobierno. Aún así, el partido no ha respetado esta prohibición y se ha producido la manifestación.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reclamado este martes frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en la capital, el cierre de este recurso y de "todos los centros de ilegales" de España en una concentración prohibida por la Delegación del Gobierno en aras de salvaguardar el bien superior de los menores que residen en el centro.

Moñino ha estado acompañada de otros representantes de Vox, incluida la portavoz nacional de Emergencia demográfica y diputada nacional, Rocío de Meer, en una cita en contra de la inmigración y en señal de apoyo a la menor de 14 años presuntamente violada la semana pasada por un joven residente del centro de migrantes de Hortaleza.

Acusa al Gobierno de abandonar a los españoles

Durante sus declaraciones ante los medios, Moñino ha acusado tanto al Gobierno central como a los Ejecutivos autonómicos de "proteger a los delincuentes y abandonar a los españoles", y ha responsabilizado tanto al PSOE como al PP de "abrir las fronteras a migrantes misóginos que ponen en peligro a las mujeres".

Según la portavoz de Vox en la Asamblea madrileña, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, las agresiones sexuales han aumentado en un 275 por ciento, en la mayoría de casos cometidas por varones extranjeros de entre 31 y 40 años que han llegado a España bajo el amparo de ONG que ha catalogado de "mafias disfrazadas".

"Claro que hay una relación directa entre la inmigración y las agresiones sexuales a las mujeres. Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país", ha subrayado Moñino entre gritos de manifestantes que han clamado contra los migrantes y también contra el presidente del Gobierno.

Decenas de personas en la manifestación

Esta concentración convocada por Vox había sido prohibida esta misma tarde por la Delegación del Gobierno en Madrid, argumentando que se iba a celebrar frente al lugar de residencia de menores extranjeros y que entrañaba además un riesgo "elevado" de posibles altercados. Sin embargo, Vox ha seguido adelante con sus declaraciones ante el centro y ha logrado congregar a varias decenas de personas así como ha reunido una considerable presencia policial.

Consultada sobre este asunto, Moñino ha arremetido contra el Ejecutivo por lo que considera un acto de "censura" por parte de un "Gobierno criminal, autócrata y censor". Sin embargo, también ha abogado por poner el foco en la agresión y no tanto en si se ha prohibido la concentración.

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea se ha referido también a la agresión sufrida por dos residentes del centro el pasado lunes de manos de varios encapuchados. A este respecto, Moñino ha subrayado que los centros de acogida de migrantes "generan violencia" y ha incidido en que todavía no está claro qué ocurrió, deslizando que los hechos podrían haberse debido a "un ajuste de cuentas o una pelea entre bandas".

Finalmente, Moñino ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por no combatir la migración con contundencia, no haber firmado los convenios de reagrupación de menores con sus países de origen como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas. "Todos aquellos que entran en nuestro país, que no sabemos qué antecedentes tienen, que han entrado dando una patada en la puerta de nuestro país, no pueden estar en territorio nacional (...) Tenemos que proteger nuestras fronteras", ha remachado.