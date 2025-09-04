Redacción Galicia 04 SEP 2025 - 16:20h.

Biólogos marinos advierten de que la presencia de carabelas portuguesas en las playas será cada vez más común debido al calentamiento del océano

La presencia de centenares de carabelas portuguesa ha obligado a cerrar playas como la de Sanxenxo o A Lanzada

El verano regresa puntualmente a las Rías Baixas este viernes, con previsiones de cielos soleados y temperaturas que rondarán los 24-25 ºC en Pontevedra y Sanxenxo. Sin embargo, este respiro veraniego llega acompañado de una alerta poco habitual: la aparición masiva de carabelas portuguesas, un organismo marino potencialmente peligroso para los bañistas.

En Sanxenxo, uno de los destinos más concurridos de Galicia, el Ayuntamiento ha izado la bandera roja en todas sus playas tras detectarse más de cien ejemplares en un solo arenal, concretamente en Canelas. Lo mismo pasa en otra de las más turísticas, A Lanzada. Las playas permanecerán cerradas al baño hasta que se controle la presencia de esta especie.

Las primeras carabelas aparecieron hace casi una semana, inicialmente muertas y sin tentáculos. Pero en los últimos días se han avistado ejemplares vivos, lo que ha obligado a los socorristas a retirarlas constantemente. Solo en la mañana del miércoles, los equipos de vigilancia recogieron un centenar de carabelas en Canelas, y continuaron haciendo lo mismo en playas como Silgar.

Conviene recordar que en septiembre no todas las playas disponen de vigilancia en Sanxenxo: los socorristas solo se mantienen activos en Silgar, Canelas, Montalvo y Areas hasta el 15 de septiembre.

La amenaza se extiende por la costa

Hasta el momento, no se han registrado carabelas portuguesas en las playas de Poio, Marín ni Bueu, según los respectivos concellos. En cambio, sí han aparecido en O Grove, concretamente en la playa de A Lanzada.

El biólogo marino Alfredo López advierte que estos avistamientos van en aumento debido al calentamiento del océano. “Cuanto más suba la temperatura del agua, más ejemplares llegarán. Me temo que tendremos que acostumbrarnos a su presencia”, explica.

López detalla que la llegada de carabelas comenzó en la costa de Lugo y ha ido descendiendo por el litoral gallego, favorecida por vientos y corrientes.

Cómo actuar ante una picadura

Las carabelas portuguesas, aunque parecidas a las medusas, son organismos coloniales flotantes que pueden provocar fuertes dolores e irritación al contacto con la piel. La principal recomendación es evitar cualquier contacto, y en caso de retirarlas, hacerlo con guantes y sin tocar la piel.

Jorge Alonso, coordinador de Urgencias del hospital Montecelo, insiste en mantener la calma. “Lo habitual es que no haya consecuencias graves. El dolor puede ser intenso, pero solo en pacientes con condiciones previas, como problemas cardiovasculares, podría haber complicaciones más serias”.

En la mayoría de los casos, no es necesario acudir al médico salvo que el malestar persista, aparezca fiebre u otros síntomas preocupantes. Y si se trata de una simple picadura, Alonso aclara el procedimiento correcto:

No lavar nunca con agua dulce, ya que puede activar las toxinas.

Limpieza con agua salada, preferiblemente tibia.

Aplicar crema con corticoides si fuera necesario.

Este martes, un niño tuvo que ser atendido en el PAC de Sanxenxo por una picadura, pero en el hospital no se han reportado casos graves hasta el momento.