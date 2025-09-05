Álex Aragonés 05 SEP 2025 - 03:00h.

Una aleta de la tortuga, catalogada como vulnerable, quedó enredada en un amarre de las barcas en el puerto de Colera

GironaEl Puerto de Colera (Girona) ha sido el escenario de un incidente "excepcional" que ha sufrido una de las mayores especies de tortuga marina del mundo, atrapada entre dos embarcaciones tras quedarse enredada una aleta en un amarre de las barcas.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la mañana, cuando una socia del Club Náutico Colera vio a una tortuga laúd, especie catalogada como vulnerable con unas dimensiones aproximadas de 1,4 metros de larga, exhausta tras horas en el puerto.

La mujer alertó al teléfono de emergencias 112, que activó un dispositivo en el que participaron Agentes Rurales, Mossos d'Esquadra, la brigada del Ayuntamiento de Colera y el equipo de Clínica y Rescate de la Fundación CRAM.

Se trataba de una especie de la tortuga marina más grande del mundo, fácilmente reconocible por su color oscuro y por su caparazón. "A diferencia del resto de tortugas marinas que presentan un caparazón duro, la tortuga laúd está recubierta de una piel gruesa y flexible, con pequeñas placas osificadas que le dan protección", explica el CRAM.

Los efectivos realizaron las curas necesarias al animal: "La tortuga presentaba diversas heridas tanto en el caparazón, aletas y cabeza, y se le administró un tratamiento farmacológico así como toma de muestras".

Vuelta al mar "libre y más fuerte"

Más tarde, ayudaron a la tortuga con su reintroducción a mar abierto, gracias al apoyo de una embarcación del Diving Center Colera, con el que se pudo realizar seguimiento del animal y finalmente lograse "regresar al mar libre y más fuerte".

Durante la tarde, el animal "continuaba vislumbrando dentro de la bahía", por lo que siguieron pendientes de la situación por si fuera necesario alguna intervención tras el rescate inédito en el puerto de Colera.