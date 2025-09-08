Un joven de 19 años ha sido detenido en Madrid acusado de robar y agredir sexualmente a un hombre en Sitges

El hombre habría drogado a la víctima con sumisión química

Un joven de 19 años ha sido detenido en Madrid acusado de robar y agredir sexualmente a un hombre en Sitges, Barcelona, tras drogarlo con sumisión química. La operación se llevó a cabo el pasado martes en el barrio de Malasaña, gracias a la colaboración de la hermana de la víctima, que logró localizar al sospechoso a través de la geolocalización de los dispositivos sustraídos. El arrestado intentaba huir de España con una maleta repleta de relojes, joyas, dinero en efectivo y aparatos electrónicos.

Según recoge el programa 'Mañaneros', los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto, cuando la víctima, Sergio, de 33 años, conoció en un bar a un joven que se presentó como “Diego” y a una chica que dijo llamarse “Ana”, aunque ambos usaban identidades falsas. La noche terminó en casa de Sergio, donde el joven le sirvió una bebida con un extraño sabor amargo. Poco después, perdió el conocimiento. Al día siguiente, fue su madre quien lo encontró desnudo, con lesiones compatibles con una agresión sexual y con sus cuentas bancarias vaciadas mediante el reconocimiento facial de su propio móvil.

La hermana de la víctima logró rastrear los dispositivos robados

Tras el asalto, los dos sospechosos viajaron a Madrid con la intención de regresar a Colombia. Sin embargo, la hermana de la víctima, con la ayuda de un experto en ciberseguridad, rastreó los dispositivos robados y consiguió ubicar el piso donde se ocultaban en el barrio de Malasaña. Acordó con la Policía Nacional un protocolo de seguimiento y, tras horas de espera, alertó a los agentes cuando los jóvenes salieron con sus maletas rumbo al aeropuerto.

El arresto, llevado a cabo por una decena de agentes del grupo Focus, permitió recuperar varios objetos robados, entre ellos joyas y dispositivos de Sergio. Tanto el joven, identificado como Neider Edilson O. J., como su hermana Jennyfer, de 24 años, fueron detenidos y enviados a prisión. La Policía investiga ahora si podrían estar relacionados con más robos a hombres en la costa catalana.