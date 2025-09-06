Redacción Madrid Agencia EFE 06 SEP 2025 - 16:53h.

Marcha en Madrid contra la gestación subrogada, reconocida como forma de violencia hacia la mujer

Denuncian que las madres gestantes se someten "a un control de casi esclavitud y renuncian a tener libertad"

MadridUna procesión de 'criadas' ha reclamado este 6 de septiembre en Madrid capital que se ponga fin a los denominados vientres de alquiler o gestación subrogada, una práctica ilegal que creen que no puede normalizarse.

Cientos de mujeres han desfilado por el centro de la ciudad vestidas con una túnica roja y la cofia de la producción televisiva basada en la novela 'El cuento de la criada', de Margaret Atwood, para exigir al Estado que acabe con esa actividad.

Han utilizado esa vestimenta porque en la serie se refleja un país totalitario y teocrático donde las madres fértiles son forzadas a la esclavitud sexual para que otras puedan tener hijos.

La acción ha sido convocada por más de 30 organizaciones feministas, como la Federación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis o Apramp. Tras comenzar en la plaza del Callao ha continuado por Gran Vía hacia el paseo del Prado.

Se ha detenido frente al Congreso de los Diputados y ha terminado en la Puerta del Sol. Las 500 manifestantes, según las organizadoras, han caminado en silencio, lo que ha llamado la atención de viandantes.

Sí han ido repartiendo octavillas explicativas de la protesta con el título "Las mujeres no se usan, no a los vientres de alquiler". Han recordado que de 2010 a 2023 casi 4.000 bebés fueron adquiridos por españoles "mediante un contrato".

"Están utilizando a mujeres para promocionar el altruismo"

Al arrancar la marcha Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y actual presidenta de la asociación En clave feminista, ha explicado que la gestación subrogada está reconocida por la propia legislación española como una forma de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, "sigue siendo permitida", ha lamentado. Ha reconocido que se han producido algunos avances por parte del Ejecutivo, como prohibir que puedan hacerse inscripciones en los consulados.

Pero ya "ha llegado el momento de tener un Gobierno valiente que se plantee la retirada de la patria potestad a aquellos que la han utilizado", ha añadido. Cree que "la industria reproductiva está utilizando fundamentalmente a las mujeres para promocionar el discurso del altruismo".

"Estamos acostumbradas a estas cosas, no son representativas en absoluto, igual que no son representativas, por ejemplo, las mujeres que piden la legalización de la prostitución siendo prostitutas de lujo, por poner un ejemplo, ha comparado.

"Control de casi esclavitud y renuncian a tener libertad"

Álvarez ha puesto de relieve que se ha publicado un informe de la relatora especial sobre violencia contra las mujeres de la ONU en el que se destaca que habrá un crecimiento exponencial, de más del 500 %, en la industria reproductiva.

Es decir, que llegará a facturar más de mil millones de dólares. Marta Cárdava, del Fórum Feminista de Madrid, ha incidido en que para ser padres por vientre de alquiler no se piden requisitos, mientras que para adoptar sí. Ha reclamado que se cambie el Código Penal actual.

En la misma línea, Cándida Barroso, de la coordinadora feminista de Valencia, ha denunciado que las madres gestantes se someten "a un control de casi esclavitud y renuncian a tener libertad para alimentarse, para relacionarse con sus familias", mientras la otra parte "solo tiene que tener dinero" y se comportan como si se tratara de "comprar zapatos".