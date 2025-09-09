La Policía Local intervino después de que el 112 alertara de las amenazas en pleno centro de la ciudad

La joven, de 16 años, fue localizada poco después con el arma escondida en un bolsillo del pantalón

Una menor de 16 años ha sido detenida en Burgos acusada de un delito de amenazas graves después de intimidar a otra joven de la misma edad con un cuchillo de 20 centímetros.

El incidente tuvo lugar el jueves 4 de septiembre, alrededor de las 20.20 horas, en la confluencia de las calles Padre Flores y San Francisco, donde una patrulla acudió tras ser avisada por el 112 de la agresión con arma blanca.

Intervención policial inmediata

Una dotación de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) se desplazó hasta la zona y se encontró con un grupo de jóvenes. Entre ellos estaba la víctima, que declaró haber sido amenazada por una conocida.

El cuchillo, escondido en el pantalón

Pocos minutos después, los agentes localizaron a la presunta autora en las inmediaciones de la calle San Francisco. Tras un registro de seguridad, hallaron en su pantalón un cuchillo de cachas negras y 20 centímetros de hoja.

Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, la menor fue arrestada como autora de un delito de amenazas graves, quedando a disposición de las autoridades competentes.