Tras el aterrizaje agentes de la Guardia Civil accedieron al avión y desalojaron a los dos hombres entre forcejeos y gritos del resto del pasaje

Detenido por agredir presuntamente a su pareja y a policías en el aeropuerto de Alicante-Elche

Compartir







AlicanteUn vuelo entre Leeds Bradford (Reino Unido) y el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández se convirtió en una auténtica pesadilla para los pasajeros. Dos británicos ebrios que estaban de despedida de soltero comenzaron a increpar al pasaje y la tripulación. Precisamente en este mismo trayecto, un pasajero conflictivo obligó a otro vuelo a regresar al aeropuerto británico el pasado mes de agosto.

Una situación que ya se intuía incluso antes de despegar, porque los dos pasajeros ya mostraban signos de embriaguez en la terminal británica.

El vuelo se produjo el pasado jueves día 4 de septiembre y ante el comportamiento violento de los pasajeros borrachos, la tripulación dio aviso a la Guardia Civil para reclamar su actuación nada más aterrizaran en el aeródromo alicantino.

La intervención de los agentes fue grabada por varios pasajeros. En las imágenes se ve como un guardia civil forcejea con uno de los implicados, que trata de coger del cuello al agente, lo que provoca los gritos del resto del pasaje. Finalmente otra agente, logra sacar al hombre del avión a empujones.

PUEDE INTERESARTE Un avión aterriza de emergencia en Gran Canaria por una pasajera embarazada que requería asistencia médica urgente

La compañía aérea Ryanair ha emitido un comunicado tras el incidente, afirmando su política de tolerancia cero con estas conductas en sus aviones. La aerolínea aseguró que seguira actuando de manera contundente en estas situaciones para garantizar la seguridad de sus vuelos.