El periodista Saül Gordillo evita la cárcel a cambio de un curso de educación sexual

Una jueza ha suspendido durante cuatro años la ejecución de la pena de prisión al periodista Saül Gordillo

La sentencia está condicionada a que participe en un curso de educación sexual y que no se comunique con la víctima

Compartir







Una jueza ha suspendido durante cuatro años la ejecución de la pena de prisión al periodista Saül Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio y de la Agència Catalana de Notícies, condenado a un año y medio de cárcel por una segunda agresión sexual, condicionada a que participe en un curso de educación sexual y a no comunicarse con la víctima.

La sentencia de conformidad dictada por la magistrada del Juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, que es firme, vincula esa suspensión de la pena de prisión durante cuatro años a que Gordillo participe en un programa formativo en educación sexual y a que respete la prohibición de aproximación al domicilio o lugar de trabajo de la víctima y/o de comunicación con ella durante ese periodo.

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general por la presunta filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Un pago de 30.000 euros a la víctima

Además, condiciona también esa medida a que abone la multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros -un total de 1.440 euros- y a que no cometa nuevos hechos delictivos durante ese periodo.

La jueza advierte a Gordillo de que en el caso de incumplir alguna de estas cuatro condiciones le será revocado este beneficio concedido, lo que supondría su ingreso en prisión para cumplir la condena de un año y medio de cárcel que le ha sido impuesta.

PUEDE INTERESARTE Investigan a una mujer por matar a su hija con gas y después intentar suicidarse en La Palma

La semana pasada, Gordillo aceptó una condena de un año y medio de cárcel por agredir sexualmente a una segunda redactora del periódico El Principal, que dirigía, tras una cena de empresa en diciembre de 2022, después de que la acusación particular ejercida por la víctima y la Fiscalía, que inicialmente pedía cuatro años de cárcel, llegaran a un pacto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asimismo, aceptó el pago de 30.000 euros a la víctima en concepto de reparación del daño, que ya ha consignado.

En ese escrito de acusación pactado, Saül Gordillo reconoció haber agredido sexualmente a la redactora, practicándole sexo oral sin su consentimiento en el coche en que la llevaba a casa, tras una cena de Navidad en la que también hizo tocamientos a otra periodista del medio que dirigía, hechos por los que ya fue condenado a un año de cárcel en una sentencia confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las partes, además, no se opusieron a esa suspensión condicionada de la pena de prisión.

El juzgado penal 20 de Barcelona celebró ayer la vista de conformidad, en el que se ratificó el acuerdo entre las partes, recogido en una sentencia.

Además de la condena a un año y medio de prisión por un delito de agresión sexual, la sentencia le impone dos años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros al domicilio o lugar de trabajo de la víctima y a comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años y seis meses, así como a la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Inicialmente, la Fiscalía pedía una pena de cuatro años de prisión para Gordillo, al que acusaba de haber violado a la víctima en el interior de su coche la madrugada del 2 de diciembre de 2022, aprovechando que se encontraba "somnolienta y mareada" tras haber tomado unas copas en la discoteca Apolo, donde poco antes había perpetrado la otra agresión sexual.

Según mantenía la Fiscalía en su escrito, la redactora "no tenía capacidad de reacción, ni de movimiento, a consecuencia del estado en que se encontraba, motivado por la ingesta previa de bebidas alcohólicas y benzodiacepinas".

Al día siguiente, la víctima acudió a un centro hospitalario, donde pasó una exploración médica en la que dio positivo en benzodiacepinas, fármaco que dijo no ser consciente de haber tomado, según detalló en su denuncia ante los Mossos d'Esquadra