El fugitivo, un marroquí de 40 años, era buscado por la Interpol desde hace cuatro años

Tenía cuatro órdenes de extradición por tráfico de drogas y de inmigrantes

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un fugitivo buscado por la Interpol desde hace cuatro años con cuatro órdenes de extradición por tráfico de drogas y de inmigrantes, que fue localizado en la feria de la ciudad autónoma, en la zona de la tómbola.

En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes en el marco del dispositivo de seguridad de la feria, en el que la Policía Nacional ha participado con más de 400 agentes uniformados y de paisano.

Fueron unos policías de paisano los que sospecharon de la actitud de este individuo, por lo que pidieron apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que también se encontraba de servicio en el recinto ferial para identificarlo con una actuación conjunta y tras adoptar las pertinentes medidas de seguridad.

La consulta a las bases de datos policiales permitieron confirmar las sospechas de los agentes, ya que este individuo, un marroquí de 40 años, tenía en vigor cuatro órdenes de búsqueda y detención para extradición, tres de ellas por tráfico de drogas y otra por facilitar la inmigración clandestina, emitidas todas ellas por autoridades judiciales de Marruecos.

Los agentes detuvieron al fugitivo, que ya ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia.

La Policía ha destacado que la colaboración ciudadana puede ser determinante para la localización de personas reclamadas, por lo que se ha habilitado la dirección de correo electrónico losmasbuscados@policia.es para aportar datos a los investigadores de forma totalmente confidencial.