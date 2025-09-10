María Cruz Marcos, de 67 años, estaba en paradero desconocido desde el pasado 4 de agosto en Palencia

Solicitan ayuda ciudadana para encontrar a Mari Cruz, una mujer muy vulnerable desaparecida en Palencia

La Policía Nacional ha localizado en las inmediaciones de La Yutera, en Palencia, el cadáver sin vida de María Cruz Marcos, la mujer de 67 años que llevaba desaparecida desde el pasado 4 de agosto.

Según ha informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el cuerpo fue hallado sin signos de violencia en las traseras del campus universitario de La Yutera. Además, el cadáver llevaba consigo todos sus efectos personales incluido teléfono y documentación personal.

La mujer desapareció el pasado 4 de agosto en la capital palentina tras salir a pasear y no volver a su domicilio, según un aviso publicado por la Asociación SOSdesaparecidos.

El dispositivo de búsqueda de María Cruz Marcos

Durante todos estos meses, a Policía Nacional ha realizado una intensa búsqueda por el interior de la ciudad, así como por las inmediaciones de la misma, desde el Monte el Viejo hasta los parques y zonas deportivas de la ciudad, a la vez que se está desarrollando una investigación para rastrear los últimos movimientos de la desaparecida, así como localizar a las últimas personas que habían hablado o contactado con ella.

Los agentes no descartartan ninguna hipótesis y la zona de búsqueda fue muy amplia, siendo el último punto donde se le vio paseando las inmediaciones de la Avenida de República Argentina. Hasta el día de hoy, además de policías de la Comisaría Provincial de Palencia, procedentes de sus distintas Brigadas, colaboraron policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en las especialidades de Medios Aéreos y grupos de policía judicial especializados en investigación de desaparecidos.

También se sumaron en la búsqueda especialistas de Guías Caninos, procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, además se ha facilitado por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil.