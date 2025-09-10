El duro testimonio de dos mujeres que vivieron de cerca los dolorosos efectos que deja el suicidio en la vida de las personas: la historia de María y Eulàlia

El suicidio juvenil, una crisis silenciosa que crece en España: "Hablar, aunque dé miedo, es la primera medida para prevenirlo"

En España, los datos sobre el suicidio sigue siendo muy preocupante. El 21% de los adolescentes de 10 a 19 años de nuestro país sufre problemas de salud mental y las muertes por suicidio llevan cuatro años creciendo. Elena Moral ha explicado desde el plató de 'Informativos Telecinco' cuáles son los motivos de este ascenso.

En nuestro país, las muertes por suicidio han ido experimentando una ascenso, hasta este año, que han descendido levemente. En 2023 fueron 4.116 muertes por suicidio frente a las 3.846 de este año. Hoy, con motivo del día de la prevención del suicidio, hemos querido dar voz a una superviviente. Hoy, en el Día de Prevención del suicidio, María nos cuenta su historia, cuatro años después de intentar suicidarse. La vida le ha dado una segunda oportunidad.

María intentó suicidarse hace cuatro años

"Yo recuerdo un dolor muy grande de no poder respirar. Recuerdo ir a la farmacia a comprar aspirina, sabiendo que soy alérgica. Me lo tomé acompañado de alcohol. Yo desde ese momento decidí que quería desaparecer por completo. Es muy difícil luchar por vivir cuando no quieres vivir, pero uno tiene que hacerlo por su 'yo' del futuro. Ahora me doy cuenta de que una vez que la persiana se abre y entra la luz, se puede ser feliz".

Eulàlia perdió a su hermano hace cinco años

Sin embargo, en estas historias a veces existe otra cara de la moneda, gente que se suicida y deja a su entorno desolado tras esta noticia que no siempre es esperada por familiares y amigos. Eulàlia sufrió la pérdida de su hermano y desde entonces, su vida no ha vuelto a ser la misma: "He pasado mucho tiempo pesando en cómo no me di cuenta, cómo no lo pude parar. Dos horas antes me lo encontré y estuvimos hablando. Dos horas después ya no estaba