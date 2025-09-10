Así quedan los permisos de maternidad y paternidad aprobados en el Congreso

Seis semanas siguen siendo obligatorias tras el nacimiento del bebé, las 11 restantes se deben emplear en el primer año

La medida ratificada en la Cámara Baja tiene carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024

El Gobierno ha sacado adelante la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta 19 semanas. 17 de ellas se llaman permiso por nacimiento y dos permiso por cuidados, a disfrutar hasta que el menor tenga ocho años. La Seguridad Social asume el coste. En el caso de familias monoparentales los permisos son mayores. Así quedan los nuevos permisos aprobados.

En el caso de familias con dos progenitores cada uno de ellos podrá disfrutar de 19 semanas por nacimiento y cuidado de los hijos, de manera intransferible. En el caso de las familias monoparentales el permiso alcanza las 32 semanas.

El Real Decreto Ley convalidado este martes en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría recoge 17 semanas de permiso por nacimiento, acogida o adopción, 28 en el caso de familias monoparentales.

Cómo se disfruta el permiso por nacimiento

Las seis primeras semanas se disfrutan de forma obligatoria e ininterrumpida a jornada completa inmediatamente después del nacimiento del bebé. La madre biológica puede anticipar el descanso hasta las cuatro semanas previas a la fecha prevista para el parto.

Las once semanas restantes (22 en el caso de familias monoparentales) se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos o interrumpidos, en jornada completa o parcial, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador, hasta que se cumplan 12 meses del nacimiento del bebé.

Además, el Congreso ha convalidado dos semanas adicionales retribuidas (cuatro en el caso de familias con un único progenitor) que se distribuyen de forma flexible hasta que el menor cumpla los ocho años de edad. Ya había ocho semanas que no estaban retribuidas.

En los casos de nacimiento o adopción múltiple o discapacidad, el permiso se amplía una semana más para cada progenitor.

Desde cuándo se pueden disfrutar los nuevos permisos

La medida ratificada en la Cámara Baja tiene carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024, por lo que las familias con hijos nacidos a partir de esa fecha pueden acogerse a ella.

No obstante, estos permisos ampliados podrán ser solicitados por los progenitores que cumplan los requisitos a partir del 1 de enero de 2026, constituyéndose como un derecho de la persona trabajadora no transferible al otro progenitor.

El permiso de lactancia se mantiene en tres semanas.

La Seguridad Social asume el coste total del permiso por nacimiento y cuidado de menor y abonará el 100% de la base reguladora. La prestación estará exenta de IRPF, por lo que el importe a ingresar será el salario bruto de la nómina, sin retención de Hacienda.