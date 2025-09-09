Esteban, el hombre acusado de matar a su madre en Las Palmas de Gran Canaria este lunes, confesó ante los agentes

Un hombre mató a su madre a cuchilladas y después se entregó a la Policía en Las Palmas

Compartir







"He matado a mi madre". Estas fueron las primeras palabras que utilizó Esteban G., de 40 años, el hombre que mató a su progenitora en Las Palmas de Gran Canaria este pasado lunes, cuando llamo al 092 de la Policía Local.

El acusado recibió a los agentes en el número 59 del diseminado Siete Puertas, donde yacía sin vida su madre, de 78 años, y aseguró que "ya no podía más" con la situación que estaba viviendo.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven en Santa Cruz de Tenerife tras estrangular y amenazar con un machete a su madre

"Fui yo quien la mató, agente. Fui yo quien llamó. Ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva. Ya no podía más, me tenían loco y no podía más", explicó a los agentes el hombre una vez se desplazaron las patrullas a las inmediaciones del barranco de Guiniguada. Así lo recogen fuentes locales como 'La Provincia', que detalla que el varón se mostró colaborador en todo momento.

"Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla"

Esteban ofreció datos de cómo fueron los hechos: "Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla". Mientras confesaba el crimen, el presunto autor del crimen se taponaba una herida sangrante en la muñeca izquierda con una toalla. Una lesión que se habría hecho durante el ataque a su madre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los agentes acudieron a la vivienda donde se produjeron los hechos y encontraron a la víctima, tumbada boca arriba y rodeada de sangre. La mujer presentaba varias puñaladas en el tórax. Los profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) solo pudieron certificar el deceso. En la vivienda se encontraba el arma del crimen, que era un cuchillo de grandes dimensiones. Esteban, en el momento en el que se halló el arma, dijo: "Disculpe, agente, siento que tenga que presenciar esto". "Mi documentación está en mi habitación, al fondo a la derecha", agregó posteriormente.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación .El presunto autor se encuentra ingresado en la Unidad de Psiquiatría de un centro hospitalario y está custodiado por agentes. Por ahora no se ha comprobado si padece algún tipo de patología. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y está a la espera de autopsia.