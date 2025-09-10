La víctima perdió varias piezas dentales y quedó tendida en el suelo tras la agresión

Los detenidos, de 19 años, fueron localizados por la Policía Local después de huir del lugar

La Policía Local de Burgos ha arrestado a tres jóvenes de 19 años como presuntos responsables de una violenta agresión que dejó a un hombre semiinconsciente y con la pérdida de varios dientes, según confirmaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 5 de septiembre, alrededor de las cinco, cuando la Sala 092 recibió múltiples llamadas alertando de una pelea en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la plaza de Los Castaños.

La víctima, en el suelo y sangrando

Al llegar al lugar, varias patrullas de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) y de Respuesta Rápida (URR) encontraron a un varón tendido en el suelo, en estado semiinconsciente y con una gran pérdida de sangre. Una ambulancia fue solicitada de inmediato, mientras dos sanitarias fuera de servicio prestaban los primeros auxilios.

Testigos y localización de los sospechosos

Gracias a los testimonios recabados, los agentes pudieron identificar a tres jóvenes que habían huido antes de la llegada de la Policía. Un vehículo policial los localizó en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum: dos de ellos fueron detenidos en el acto, mientras que el tercero intentó escapar saltando el malecón del río.

Finalmente, el joven que huyó también fue identificado y arrestado más tarde, completando así la detención de los tres implicados en la agresión.