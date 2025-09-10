Redacción Andalucía 10 SEP 2025 - 12:36h.

La pareja huyó del domicilio al que había entrado tras ser vista por el dueño cuando rompía la cerradura

El suceso ocurrió en un inmueble ubicado en el Camino de Santiago, en la zona de Las Lagunas de Mijas

MálagaUn intento de okupación fue frustrado en Mijas (Málaga) el 1 de septiembre, cuando un propietario sorprendió in fraganti a dos personas que trataban de acceder a su casa. Acabaron detenidas.

En ese contexto en el que los denominados okupas también juegan su papel, la Policía Local de Mijas ha comunicado que arrestó a una pareja por presuntos delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda.

Rompiendo la cerradura de la puerta

Los hechos ocurrieron concretamente en un domicilio ubicado en el Camino de Santiago, al sur del municipio, en la zona de Las Lagunas de Mijas, lugar al que se desplazaron los agentes.

Tras recibir el aviso, la patrulla policial acudió a hablar con el dueño del inmueble. Aseguró que él mismo había visto a un hombre y una mujer rompiendo la cerradura de la puerta de su casa.

Al ser observados y ante su presencia, ambos individuos huyeron rápidamente de allí. Los policías estuvieron rastreando las inmediaciones hasta interceptar en calles cercanas a los sospechosos.

El testigo confirmó que eran ellos y fueron esposados para después ser trasladados a dependencias de la Guardia Civil. El Instituto Armado continuó con el procedimiento legal, pues el afectado expresó su intención de denunciar.