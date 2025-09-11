Miguel Salazar Madrid, 11 SEP 2025 - 16:58h.

En 'El tiempo justo' hemos podido escuchar la versión de un acusado por el suceso, que se investiga como posible denuncia falsa

Detenidos por introducir cristales en el tarro de comida de un bebé de 10 meses

Los dos detenidos por presuntamente haber introducido cristales en un potito de bebé al crío de 6 meses de una pareja con la que conviven han sido puestos en libertad tras la falta de pruebas incriminatorias contra ellos. Así lo ha anunciado la fiscal del caso, que, según explica William -uno de los acusados- en 'El tiempo justo', lanzó que "no se veía ningún indicio de nada".

"Las únicas huellas que encontraron son de la madre"

"Estuvimos detenidos casi 3 días porque la científica estaba buscando en el potito las huellas. Las únicas huellas que encontraron son de la madre y de nadie más", asegura como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. William y su mujer se encontraban en la piscina cuando los agentes les avsiaron de que su compañera de piso les había acusado por introducir cristales en el potito de su bebé.

En un vídeo difundido en redes sociales, se puede ver la queja y el dolor de la mujer al descubrir los restos de vidrio en el envase. Inmediatamente, acusaron a William y a su pareja de estar detrás de ello. "Yo estoy seguro de que fueron ellos. La mujer del que me subarrienda la habitación", dice al programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. "Esa señora amenazó a mi hijo diciendo que quería tirarlo por el balcón", añade.

William se defiende. "Por supuesto que es un montaje", puntualiza. Según explica, los vecinos de la casa donde conviven en el barrio madrileño de San Blas ya han alertado de los episodios de violencia verbal que se viven en el interior del domicilio. Y no solo existen agresiones verbales, sino que también ha habido casos de violencia física, siempre citando la misma fuente. "Dos veces ha pegado a mi mujer, hay parte de lesiones", denuncia. "Todas las denuncias antes de que estos inventen esto ha sido de nosotros", apostilla.