Colaboradores y público se pronuncian claramente hacia un lado: “Este año está muy floja”

El tremendo pique de Marta López y Alexia Rivas comparando su paso por ‘Supervivientes’: “Haces trampas”

Compartir







El enfrentamiento entre Adara Molinero y Fani Carbajo en ‘Supervivientes All Stars’ ha llegado hasta el plató de ‘El tiempo justo’, donde los colaboradores no han dudado en posicionarse en uno de los choques más comentados de la edición.

El origen de la polémica

Todo comenzó cuando Adara acusó a Fani de no tener “carrera televisiva”, un comentario que para muchos cruzó la línea. “Al final las dos os disteis a conocer de la misma manera, siendo infieles dentro de un reality”, recordó Miguel Frigenti, criticando lo que definió como un “clasismo televisivo”.

Colaboradores y público se dividen

En el plató hubo una división clara: algunos, como Olga Morieno, defendieron que, pese a sus errores, Adara sigue siendo “una de las mejores concursantes de realities”, mientras que otros la ven “floja” en esta edición y creen que “ya es hora de que se le castigue de alguna manera”.

Cuando el presentador pidió un posicionamiento rápido: “¿Team Adara o Team Fani?”, el plató se inclinó mayoritariamente hacia Fani. Varios colaboradores y buena parte del público presente se posicionaron a su favor, mientras que una espectadora se atrevió a reivindicar su apoyo a Adara, justificando que siempre va “con los perdedores”.