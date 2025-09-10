El tremendo pique de Marta López y Alexia Rivas por ‘Supervivientes’: “Haces trampas”

La pulla de Alexia Rivas, a Marta López, en 'El tiempo justo': “A ti te quería mucho y te expulsaron la segunda”

Tarde tensa en ‘El tiempo justo’. Durante el debate sobre la evolución de los concursantes en ‘Supervivientes All Stars’, un comentario de Alexia Rivas encendió la chispa del enfrentamiento con su compañera Marta López.

Mientras los colaboradores debatían sobre el enfrentamiento que mantuvieron en la última gala Gloria Camila e Iván, Marta apuntó: “Gracias a dios la gente no piensa como Alexia y han podido ver la clase de persona que es Gloria”.

Alexia la respondió con una pulla sobre su paso por el reality: “Bueno, no piensan de momento, dale tiempo al tiempo, que a ti te quería mucho y te expulsaron la segunda”.

La colaboradora no se quedó callada y replicó que su salida se debió a circunstancias distintas, acusando a Alexia de “hacer trampa” al comparar su concurso con el suyo: “La cuestión es que tú no estuviste nominada, en el barco no se nominaba, la primera vez que estuviste nominada te echaron”, zanjó visiblemente molesta.

Un cruce con reproches que terminó con una reconciliación

Marta defendió que, a pesar de su temprana expulsión, recibió el apoyo de gran parte del público, algo que, aseguró, Alexia no puede decir con tanta rotundidad. Rivas, por su parte, insistió en que los números hablan por sí solos y que la realidad es que su compañera fue de las primeras en abandonar la isla.

En medio del rifirrafe, Marta quiso rebajar la tensión recordándole a Alexia que hoy le tiene cariño y que su relación personal está por encima de cualquier concurso: “Alexia el cariño de la gente los has tenido ahora, y el mío también, porque te he conocido y te tengo mucho cariño”.