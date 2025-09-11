Nueve heridos leves tras una colisión entre el metro de Granada y un autobús en Armilla

Redacción Andalucía Agencia EFE 11 SEP 2025 - 16:58h.

GranadaNueve personas han resultado heridas de carácter leve este jueves debido a la colisión entre el metro de Granada y un autobús interurbano a la altura del Parque Tecnológico Ciencias de la Salud (PTS), en el término municipal de Armilla.

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 14:30 horas cuando el autobús ha invadido la plataforma del metro con el semáforo cerrado y ha recibido el impacto del transporte metropolitano, según han explicado a los periodistas la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, y el delegado de Fomento de la Junta en Granada, Antonio Ayllón.

Heridos del autobús y del metro

Los heridos, todos en principio de carácter leve, son usuarios tanto del autobús como del metro, y tras ser atendidos en el lugar fueron trasladados a centros hospitalarios.

El golpe recibido por el autobús casi a la mitad de su estructura ha sido "bastante fuerte y aparatoso" pero no ha habido que lamentar daños personales graves, según la alcaldesa.

El accidente ha afectado al tramo comprendido entre Nuevo Los Cármenes y Armilla, según ha indicado el Metropolitano de la capital nazarí, que ha establecido servicios parciales entre Albolote y Nuevo Los Cármenes mientras se restablecía en su totalidad.