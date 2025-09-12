Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad

Una mujer denuncia una agresión sexual mientras se duchaba en un hostal de Can Pastilla, Mallorca

Coche de la Policía Nacional
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigaciónEuropa Press
Compartir

Una mujer ha denunciado haber sufrido una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla, en Mallorca, por parte de otro usuario del establecimiento.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche cuando la mujer se estaba duchando y notó la presencia del hombre que la habría agredido sexualmente, según información de la Policía Nacional.

La víctima, según ha avanzado 'Diario de Mallorca', consiguió ahuyentar al presunto autor y tras avisar fue trasladada al Hospital Son Espases para realizarle un reconocimiento.

PUEDE INTERESARTE

Posteriormente, la mujer denunció los hechos a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. De momento, no hay detenidos.

Temas