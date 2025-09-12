Al menos 19 personas de origen magrebí han sido rescatados tras llegar en patera al Camí de S'Estufador, en Formentera

Hallan otro cadáver y suman ocho los inmigrantes muertos en dos pateras llegadas a Almería

La Guardia Civil ha rescatado este viernes a 19 personas de origen magrebí llegadas en patera en el Camí de S’Estufador, en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares.

El rescate se ha producido a las 8:30 horas y en la intervención han participado también el Servicio Marítimo Provincial, el Servicio Aéreo y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil.

Con esta nueva patera, ascienden a 279 las embarcaciones de este tipo que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas del archipiélago, que han transportado a 5.185 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares. Durante 2024, llegaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Un cadáver hallado en la costa de Almería

Un cadáver fue hallado en la playa de la Almadraba de Monteleva, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sumando ocho los inmigrantes muertos en dos pateras, que llegaron a la costa de Almería, han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo sin vida del hombre se encontraba a escasa distancia de la playa de Las Salinas, en la pequeña pedanía del litoral almeriense y se da por hecho que procede de la embarcación que llegó a ese punto con 37 personas.