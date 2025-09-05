Desembarca una patera en una playa nudista de Almería: "Prácticamente los tiraron" a 10 metros de la costa"

Algunos supervivientes de la patera han relatado que varias personas fueron lanzadas al agua, aunque la Guardia Civil no lo ha confirmado

Un nuevo cadáver ha sido hallado en la playa de la Almadraba de Monteleva, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sumando ocho los inmigrantes muertos en dos pateras, que llegaron a la costa de Almería la pasada semana, han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo sin vida del hombre se encontraba a escasa distancia de la playa de Las Salinas, en la pequeña pedanía del litoral almeriense y se da por hecho que procede de la embarcación que llegó a ese punto con 37 personas.

El cadáver fue localizado pasado el mediodía, aunque no se ha podido concretar si lo halló un particular o algún miembro del dispositivo de rastreo que seguía desplegado en la zona, según las fuentes consultadas

Ese operativo, en el que han participado Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil y Cruz Roja, ha permanecido activo hasta este jueves con el objetivo de localizar posibles supervivientes o más víctimas en el entorno de las playas de Los Muertos (Carboneras, Almería) y Las Salinas (Almería).

La Subdelegación del Gobierno en Almería había confirmado inicialmente siete fallecidos: seis vinculados a la patera que alcanzó la playa de Los Muertos en la madrugada del martes, con al menos 26 personas interceptadas en tierra, y uno en la playa de Las Salinas.

En el caso de Carboneras, las labores de rescate se prolongaron durante horas a lo largo del martes, después de que varias llamadas al 112 alertaran de la presencia de cuerpos en el mar frente a Marinicas, Corral y Los Muertos.

Protección Civil de Carboneras recuperó entonces seis cadáveres que fueron trasladados en su embarcación hasta el puerto pesquero, donde quedaron a disposición judicial.

Fuentes próximas al caso han apuntado que algunos supervivientes de la patera de Los Muertos relataron que, debido al fuerte oleaje, varios ocupantes habrían sido arrojados u obligados a lanzarse al agua en el momento de tocar tierra, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y verificar si aún podría haber más desaparecidos.