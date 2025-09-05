Europa Press 05 SEP 2025 - 11:02h.

La patera ha sido localizada en La Vila Joiosa y los 19 migrantes han sido atendidos por Cruz Roja a su llegada al puerto de Alicante

AlicanteUna patera con 19 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa (Alicante). Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 19 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria.

Entre las 19 personas, había 15 hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada. Además, dos son menores de edad, uno no acompañado y un otro de seis años que está con sus padres.

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.