Macarena Díaz, la madre del menor desaparecido, aseguró haber dejado los restos de su hijo en un contenedor de basura de un barrio de Madrid

El próximo 9 de enero de 2026, se celebrará el juicio por la muerte de Antonio David donde Macarena será juzgada por la muerte de su hijo

Este 12 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición de Antonio David Barroso Díaz, el menor de 15 años que padecía una grave discapacidad y cuyo rastro se perdió en 2021. El chico, de 15 años y con el síndrome de West, no hablaba, ni podía moverse. En esas circunstancias, su madre emprendió con él un viaje con destino Galicia, según sus declaraciones.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que Macarena Díaz, la madre del menor desaparecido, aseguró haber dejado los restos de su hijo de 15 años en un contenedor de basura de un barrio de Madrid. Desde entonces, los investigadores intentan dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de dicho cadáver.

La mujer confiaba que su hijo resucitaría tras morir

Macarena Díaz, madre del adolescente desaparecido y enferma de un trastorno bipolar, dejó de medicarse a ella misma días antes de la desaparición porque el tratamiento que seguía "le hinchaba". Además de dejar de tomarse su medicación, la mujer también dejó de medicar a su hijo siguiendo los consejos que leyó en un libro de un "obispo conocido por sus posiciones más ultras".

Los informes elaborados en julio de 2022 por la Sección de Análisis de Conducta de la Unidad de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional plantean la "hipótesis" de que el menor muriese en Morón tras dejar de recibir su medicación, que su madre lo llevase consigo bajo la creencia de que iba "a resucitar" y que ocultase el cadáver por "miedo a las consecuencias penales".

Sin embargo, la mujer fue hallada en una gasolinera de la provincia de Segovia desorientada y ya sin rastro de su hijo. En ese momento, Macarena llegó a reconocer que había matado a su hijo y que se había deshecho del cadáver en un contenedor. Macarena nunca ha sido clara sobre lo que pasó en el aquel viaje, cuyo objetivo final -aseguraba- era llevar al menor ante el Santo en Santiago de Compostela.

Sospechan que se deshizo del cadáver de su hijo por miedo a las consecuencias penales

Según consideran los especialistas en los informes elaborados, la madre, que se encuentra actualmente en libertad provisional, se habría retirado a sí misma su propia medicación, lo que habría derivado en el "inicio de la sintomatología delirante".

Otro de los aspectos deducidos del análisis de su testimonio es que el estado de salud de su hijo habría "empeorado" durante la semana del 6 al 12 de septiembre de 2021, extremo respecto al cual la mujer "tiene la certeza de que fallece en su domicilio durante esos días". Sin embargo, la mujer tenía "la creencia" de que su hijo iba a "resucitar sano", motivo por el cual "huye del domicilio, no avisa de su fallecimiento, le lleva comida y ropa y tira los medicamentos".

Ya en el hotel de Talavera de la Reina (Toledo) donde recaló, según este informe, la madre del menor desaparecido habría "tomado conciencia de que su hijo no iba a resucitar" y de que sus conductas podían ser "constitutivas de delito"; ante lo cual el "miedo a las consecuencias penales" le habrían llevado a "deshacerse del cadáver", sin que sea posible "determinar" si ella "redujo la medicación de su hijo o la retiró totalmente".

"La descripción de los lugares en los que abandona el cadáver de su hijo, la silla y los reposabrazos, reúne las características de la recuperación de un recuerdo y no de un relato inventado", figura en el informe.

El juicio y las sospechas de la Policía

El próximo 9 de enero de 2026, se celebrará el juicio por la muerte de Antonio David donde Macarena será juzgada por la muerte de su hijo y por haberse deshecho de su cadáver.

Recabando los datos de los informes elaborados por los especialistas y por lo investigadores, la Policía tiene tres hipótesis sobre qué pudo ocurrir con Antonio David.

La primera es que el menor murió el mismo 12 de septiembre en Morón, por una enfermedad o debido a un golpe de calor. La segunda es que el adolescente de 15 años pierde la vida en el hostal de Talavera de la Reina, Toledo, en el que madre e hijo se hospedaron durante cuatro horas antes de retomar el viaje en Madrid. Y la tercera y última teoría, la más verosímil para los investigadores, es que Antonio David muriera por el camino, cerca de Miajadas, Cáceres, por un golpe de calor o por la falta de medicación.

Por su parte, Macarena estuvo ingresada en dos centros psiquiátricos durante estos cuatro años. Sin embargo, ahora está en libertad y es la única persona investigada oficialmente por un delito en la desaparición de este menor. Sin cuerpo no es posible hacer una acusación de homicidio ni asesinato.