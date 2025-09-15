Lolita flores tuvo que vender su casa para poder pagar a Hacienda

Hacienda y la familia Flores nunca se han llevado muy bien. Lolita se ha sincerado con Julia Otero en su programa de radio sobre la deuda con Hacienda que tuvo en la época en la que Montoro estaba en el ministerio.

Lolita, en su intervención, ha comentado sobre la deuda que tuvo con Hacienda: "Yo vivo de alquiler. Sí, me ha dado para comprarme un piso, pero lo tuve que vender para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de llamarle y que me devuelva los 2 millones de euros que me quitó en 8 años, sin tener nada. Ni a mí ni a mis compañeros de profesión nos van a devolver todas las inspecciones que nos han hecho sin sentido y el dinero que nos han quitado. Por ingresos pagaba, pero luego se me hacían inspecciones, como a muchos artistas de este país. De reírme nada, no me hace ninguna gracia. Yo ahora estoy bien con Hacienda, no debo nada".

Lolita Flores: "Una cosa es pagar impuestos y otra cosa es que te hagan inspecciones sin venir a cuento"

Pero deja claro que, aunque tuvo un problema con Hacienda, es partidaria de pagar impuestos: "Por supuesto que soy partidaria de pagar impuestos, por eso los pago todos los años. Pero una cosa es pagar impuestos y otra cosa es que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que a ti te han quitado vaya a otros lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos".

Ana Rosa ha reaccionado a las palabras de Lolita: "Montoro se dedicó a hacer amigos por doquier, en especial con determinados colectivos, que me parece que fue tremendo".