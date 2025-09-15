Un reportero de 'El programa de Ana Rosa', increpado en las protestas de La Vuelta

Los manifestantes de La Vuelta no dejaron realiza su trabajo a un reportero de 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana, tras la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España: "Seguiremos viendo a Sánchez convertido en un activista"

Compartir







Un equipo de 'El programa de Ana Rosa' acudió a las protestas de La Vuelta Ciclista. La manifestación, en su gran parte, era pacífica, pero había grupos de alborotadores o agitadores que increparon al reportero del programa.

Esos grupos están formados por redes juveniles independientes. Se autodenominan antifascistas, anticapitalistas y antisistema. La mayoría, durante las manifestaciones, va con la cara tapada y actúa de forma muy intimidatoria contra las autoridades, contra la policía, pero también contra los medios de comunicación.

En la manifestación, cuando el reportero se acercaba a grupos de participantes, no querían hablar con él y le gritaban para que se fuera de allí. Otros se mostraban más abiertos a hablar con los medios de comunicación, pero al enterarse de que era para 'El programa de Ana Rosa', rechazaban hablar con el reportero y empezaban a corear entre varios manifestantes: "¡Fuera Ana Rosa!". Los manifestantes exigen la libertad de un territorio, pero a su vez terminan impidiendo el libre ejercicio del periodismo.

La reacción de Ana Rosa tras ser increpado un reportero del programa en las protestas de La Vuelta

Ante esto, Ana Rosa ha reaccionado: "Alejandro estaba haciendo su trabajo, afortunadamente para él no es Ana Rosa. Yo creo en la libertad de expresión y posiblemente me hubiera ido a manifestar por lo que estamos viendo en Gaza, pero desde luego no con esta gente, porque de los que estaban allí posiblemente ninguno sobreviviría en Palestina, ni las mujeres tendrían los derechos que tienen y los homosexuales estarían condenados. Entonces, vamos a ser serios".