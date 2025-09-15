José María Aznar critica el gobierno de Pedro Sánchez: "Tenemos al frente a un animador de la 'kale borroka"

Nuria Morán 15 SEP 2025 - 10:55h.

Reacciones a la suspensión de la Vuelta | Pilar Alegría: "Habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida"

José María Aznar, expresidente del Gobierno, ha estado este lunes 15 de septiembre en 'El Programa de Ana Rosa'

Cuando el gobierno de Pedro Sánchez atraviesa uno de los momentos más críticos e inestables de su legislatura, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a José María Aznar, expresidente del Gobierno de España.

Por lo primero que le ha preguntado Ana Rosa Quintana ha sido por ocurrido en la la Vuelta Ciclista España, que tuvo que ser suspendida por las protestas por el genocidio en Gaza: "La suspensión es muy relevante y ha tenido eco mundial, pero lo más relevante es que España tenía hasta ahora una situación dominada por un populismo corrupto e incompetente y ahora tenemos al frente de ese populismo a un animador de la 'Kale borroka' y eso es muy grave. Que el presidente del Gobierno de España aliente las protestas y la violencia, eso es muy grave2.

"Hay derecho a manifestarse, pero no a saltarse la ley y a ejercer la violencia. Hay 20 policías heridos por intentar salvaguardar la seguridad de las personas que querían ver un evento deportivo", ha apuntado Aznar.

Además, ha hablado de su posicionamiento en este conflicto: "Fui el único jefe de Gobierno europeo que aterrizó en Gaza, he visitado sus campos de refugiados y no me tienen que hablar de la causa palestina. Sé que hay realidades, no emociones porque tienen que ser privadas y nadie tiene el monopolio de los sentimientos de las víctimas, pero sí que tienes que saber cuáles son los intereses de tú país y del mundo al que pertenece. El mundo occidental y España se la está jugando mucho más de lo que pensamos en Ucrania y en lo que está pasando en Israel. Si Ucrania se hunde e Israel no vence, la situación del mundo occidental y de España será muy grave y pagaremos un precio muy alto".

José María Aznar: "No se puede confiar en un Estado que es elogiado por organizaciones terroristas"

El expresidente del Gobierno ha destacado el complicado momento que atraviesa nuestro país: "España ha dejado de ser un estado fiable y eso no pasa gratis. Ha dejado de serlo porque no queremos cumplir nuestras obligaciones de seguridad de la OTAN y porque no se puede confiar en un Estado que es elogiado por organizaciones terroristas y que se ponen en contra de los intereses del mundo occidental".

Sobre si es posible invertir solamente un 2% en defensa, Aznar ha respondido: "Da igual porque en España no tenemos presupuestos porque el Gobierno ni se molesta en presentarlos, lo que es un obligación constitucional".

José María Aznar, expresidente del Gobierno: "La mayor corrupción política de los últimos años ha sido entregar el Gobierno de España en manos de los que quieren destruir nuestro país"

Sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez llegará hasta el año 2027, Aznar ha analizado: "De toda esta coalición que mantiene al Gobierno no ha especial intención en cambiar la situación. Sánchez está dispuesto a ceder todo lo que sea necesario con tal de seguir en el Gobierno. La mayor corrupción política de los últimos años ha sido entregar el Gobierno de España en manos de los que quieren destruir nuestro país".

"Yo sé que Zapatero tiene muchas actividades en Venezuela y en Chima, también parece ser que visita mucho a Puigdemont y ver as un expresidente del Gobierno negociando con un prófugo de la justicia es algo extraordinario", ha continuado.

Además, Aznar ha hablado de los posibles casos de corrupción en su partido: "Yo no tengo ni una sola persona de confianza mía que estando en el Gobierno tenga problemas con la justicia por algo relacionado con su actividades de Gobierno, incluido el señor Montoro. Corrupción o tráfico de influencias puede haber, pero lo que más me preocupa es la corrupción política que es la entrega de España a sus enemigos".

José María Aznar, de cara al 2027: "Lo que nos viene en la próximas elecciones son unas elecciones de carácter constituyente"

Sobre el ascenso de la extrema derecha en las encuestas y el descenso del PP, José María Aznar se ha mostrado positivo: "Es un fenómeno que se está produciendo en toda Europa y en Todo el mundo. España es un estado en disolución que no funciona y en la que no nos preocupamos de los asuntos más importantes. La única alternativa posible a todo esto es el Partido Popular. He vivido situaciones de este tipo y a veces es estar bajo e ir subiendo que estar alto e ir bajando. A mí me parece bastante improbable que tengamos elecciones antes del año 2027 y en dos años vamos a ver cosas extraordinarias. Lo que nos viene en la próximas elecciones son unas elecciones de carácter constituyente".

