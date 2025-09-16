Celia Molina 16 SEP 2025 - 11:38h.

Georgina Rodríguez y el futbolista Adrián Hermoso han aportado el último grano de arena para que Adrián reciba una vacuna en EEUU

Adrián es un niño granadino de 7 años que padece INAD, una enfermedad neurodegenerativa que hace que su desarrollo retroceda

El mecánico e influencer Ángel Gaitán ha sido el encargado de dar la gran noticia: los padres de Adrián, el niño granadino que padece INAD, han conseguido ya los últimos 300.000 euros que necesitaban para que el niño reciba un tratamiento en Estados Unidos. Este mes de septiembre era su fecha límite para recaudar el dinero necesario (7 millones de euros en total) para que Adrián reciba una vacuna experimental que le salvará la vida y, probablemente, revierta algunos de los síntomas neurodegenerativos que presenta desde los 18 meses de edad.

Al contar su historia, su madre recuerda que Adrián nació siendo un niño completamente sano pero, al año y medio, su desarrollo comenzó "a retroceder". La enfermedad dio la cara en ese momento y pronto fue diagnosticado con distrofia neuroaxonal infantil (INAD), una patología que Orphanet define como "un trastorno genético raro que causa neurodegeneración y afecta, principalmente, el sistema nervioso central". No suele presentarse al nacer, pero entre los 6 y 18 meses aparecen retrasos en el desarrollo, seguidos de pérdida de habilidades motoras e intelectuales, regresión psicomotora, y síntomas como atrofia óptica y dificultades visuales.

"Sólo falta un avión que le lleve a EEUU"

Así ha sido, justamente, la evolución de Adrián, a quien su madre define como "un bebé metido en el cuerpo de un niño de 7 años". Por ello, las esperanzas de esta familia de Granada están puestas en este vacuna experimental, que, ahora sí, ya está financiada. Ángel Gaitán, que se ha esforzado muchísimo para darle un último empujón a las donaciones altruistas, ha comunicado en su TikTok que el futbolista español Mario Hermoso ha donado los últimos 40.000 euros que Adrián necesitaba.

"Ya tenemos todo el dinero y, el que sobre, si sobra, será dedicado a otro niño que padezca la misma enfermedad que Adrián", ha dicho el mecánico. En un vídeo anterior, anunció también que Georgina Rodríguez, futura esposa de Cristiano Ronaldo, le dijo que le "ayudaría en lo que fuera necesario" para contribuir en esta causa. Por tanto, gracias al compromiso de tantos y tantos españoles, famosos y anónimos, que se han preocupado por el futuro de Adrián, el pequeño ya podrá viajar a los Estados Unidos para someterse al carísimo tratamiento experimental. "Sólo falta una compañía aérea que se ofrezca a llevarle, porque tiene que viajar tumbado", ha concluido Ángel Gaitán, instando a Iberia a contribuir en este movimiento altruista.