Celia Molina 15 SEP 2025 - 12:33h.

La futura mujer de Cristiano Ronaldo ha publicado en TikTok dos fotografías en las que compara su progresión económica

El millonario acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: todos los detalles

Un mes después de que Georgina anunciara en redes su próxima boda con Cristiano Ronaldo, la influencer ha vuelto a publicar una fotografía que ha levantando un extenso debate en la nube. En su cuenta de TikTok, ella misma ha mostrado dos fotografías en el mismo lugar: el famoso puente de Brooklyn de Nueva York, para enseñar el antes y el después del paso de los años, en lo que a su estatus económico se refiere. Para demostrar lo mucho que ha cambiado su realidad, Gio ha publicado una imagen en la que está posando en el puente, con la ciudad de Manhattan detrás, con una chaqueta y pantalón negro y una camiseta de la marca Fila.

Después, ha añadido otra imagen comparativa, apoyada en la barandilla del mismo puente, con un despampanante vestido, zapatos y bolso y las frases: "Cuando no podía ni pagarme el alquiler/ahora". Todo ello, acompañado de una música que emula el sonido de una barita mágica. Algo que ha sido muy criticado por los usuarios de TikTok, que achacan su progresión económica a motivos muy alejados de la magia. "Antes y después de conocer a Cristiano Ronaldo", "El verdadero motivo: depender de un hombre", "Gracias a Cristiano porque el millonario es él", "La magia de Cristiano será", le han dicho en los comentarios.

El antes y después de Georgina Rodríguez

Por supuesto, en la segunda fotografía Georgina llevaba puesto el impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló: una joya exclusiva valorada entre 6 y 10 millones de euros según los expertos, convirtiéndose en una de las piezas más caras y lujosas del mundo de las celebridades.

La espectacular joya destaca por su diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, calidad D-Flawless, montada en oro blanco y flanqueada por piedras laterales. Esta joya no sólo brilla por su tamaño y pureza, sino también por la artesanía detrás de su diseño. Aunque se especuló con grandes firmas internacionales como Cartier o Harry Winston, varias publicaciones han confirmado en los últimos días que el anillo fue elaborado por la prestigiosa joyería bilbaína Damaso Martínez.

Ya sólo queda esperar a que se anuncie la fecha exacta del enlace en el que la española le dará el 'Sí, quiero' al jugador de fútbol, con quien ya tiene una feliz vida en común y cuatro hijos. Lo único que se sabe hasta ahora es que ambos han firmado un acuerdo prenupcial por el que, en caso de separación, Georgina percibiría una pensión mensual de 114.000 euros —más de un millón al año— y se quedaría además con la mansión que ambos poseen en la exclusiva urbanización La Finca, en Madrid.