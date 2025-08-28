El vehículo se encontraba estacionado en el aparcamiento de un supermercado de la localidad de Cabo de Palos

CartagenaLa Policía Local de Cartagena ha rescatado a un menor de dos años en estado crítico que se encontraba en un vehículo al sol con las ventanillas cerradas.

El vehículo se encontraba estacionado en el aparcamiento de un supermercado de la localidad de Cabo de Palos mientras la madre del menor se estaba haciendo la compra, según adelanta La Verdad.

Loa agentes procedieron a romper la ventanilla del coche tras comprobar que el menor no respondía a los estímulos que le estaban realizando.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Lucía mientras la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para depurar responsabilidades.

La alcaldesa de Cartagena felicita a los agentes por su intervención

Noelia Arroyo, la alcaldesa de Cartagena, ha felicitado a los agentes que realizaron el rescate del menor de dos años ya que gracias a la intervención de estos el menor se encuentra con vida.

Personal de la UME confirmaron la gravedad del caso destacando también la rápida intervención de los policías locales, determinante para salvar al niño.