La estafa de Arbistar saltó en agosto de 2020, cuando varios inversores solicitaron recuperar los bitcoins invertidos y la plataforma dejó de estar operativa

Arbistar captó inversores en presentaciones y eventos públicos celebrados en hoteles y salas de congresos que difundió a través de YouTube

El fundador de la plataforma de criptomonedas Arbistar, Santiago Fuentes Jover, ha sido condenado a ocho años de prisión por estafa y falsedad documental. La Audiencia Nacional ha considerado su responsabilidad en la estafa de 200 millones de euros a más de 30.000 inversores. La pena para su socio, Diego Felipe Fernández Nojarova ha sido de seis años de cárcel, mientras que los otros cuatro acusados han sido absueltos.

La sentencia, fechada ayer a la que ha tenido acceso EFE, absuelve a Jover y a Fernández Nojarova del delito de organización criminal, pero la condena por estafa incluye que ambos empresarios deben indemnizar a los 9.494 que la Fiscalía certificó como perjudicados, en concepto de responsabilidad civil. Los dos condenados tendrán que devolver los bitcoins transferidos a Arbistar en una cuantía aún pendiente de la ejecución de sentencia.

Para los magistrados, desde su creación en 2019, Arbistar se promocionó y captó inversores, en su mayoría minoristas, en presentaciones y eventos públicos celebrados en diferentes hoteles o salas de congresos, todos ellos difundidos a través de YouTube. Con este 'modus operandi' consiguieron que un gran número de personas contratara diversos productos de inversión en bitcoins en la plataforma, donde cada sábado podían verificar su saldo y las ganancias acumuladas.

La estafa saltó en agosto de 2020, cuando varios inversores solicitaron recuperar lo invertido, pero la plataforma dejó de operar impidiendo la retirada de fondos. La Fiscalía pedía para Fuentes Jover penas que sumaban en total 29 años y 9 meses de prisión por pertenencia a organización criminal, falsificación de documento mercantil y estafa continuada agravada, por la que calificó como "una de las mayores estafas de la historia y de criptomonedas", y la primera en España que empleó nuevas tecnologías y medios telemáticos para estafar a "miles de personas".

La Audiencia Nacional ha rechazado condenar a Fuentes Jover por el tipo agravado de la estafa, al entender que no ha quedado acreditado que alguna de las estafas superara por sí sola los 50.000 euros. Por lo que respecta al delito de falsedad documental por el que se ha condenado a Fuentes Jover, los magistrados consideran probado que se utilizaron documentos en los que se plasmaban contratos privados para simular "una relación jurídica absolutamente ficticia, que carecía totalmente de virtualidad".