Un mes sin rastro de James Nunan: el GPS de su velero emitió señal dos días después de su desaparición

La extraña desaparición de James Nunan: su embarcación fue localizada a la deriva, con su mascota dentro

La desaparición de James Nunan, el británico de 34 años al que conocen como Jemsie, cumple ya un mes y cada día surgen más incógnitas. La Guardia Civil investiga el caso y ha confirmado a su familia que el GPS del velero del joven emitió señal el 20 de agosto, dos días después de la última vez que fue visto en Las Palmas de Gran Canaria. Esta novedad refuerza la hipótesis de que Nunan pudo haber seguido navegando al menos dos jornadas más tras desaparecer, antes de que su embarcación fuese hallada a la deriva el 25 de agosto frente a la costa sur de la isla.

Así lo recoge el medio local 'El Día'. Nacido en Reading (Reino Unido), Nunan había comenzado en marzo una travesía en solitario desde Eslovenia con su perra Thumbelina, a bordo de su velero Kehaar. Su proyecto consistía en dar la vuelta al mundo con la meta de alcanzar Brasil en una primera etapa. En agosto llegó a Gran Canaria, donde permaneció algunos días antes de perderse su rastro la noche del 18. Esa tarde había compartido un directo en redes sociales desde la playa de El Confital, en la capital.

Esa misma noche estuvo en el pub Paddy’s Anchor, en la zona de Las Canteras, y más tarde, hacia las 22:39 horas, acudió a un restaurante de kebabs en La Puntilla. Allí utilizó su tarjeta bancaria por última vez, dejó fuera a su perra y una mochila con pertenencias, incluida una lancha hinchable que usaba para alcanzar su velero, fondeado cerca de El Confital. Según la familia, alguien robó esa mochila, lo que plantea la primera duda: cómo pudo regresar al barco sin el bote.

Jemsie planeaba ir a Lanzarote: "No sabemos si lo hizo"

Testimonios recogidos por la fuente local citada apuntan a que, en el restaurante, llevaba además una pequeña bolsa con su pasaporte. Y esa bolsa no ha aparecido. La familia asegura que existe una denuncia de pérdida de pasaporte fechada el 19 de agosto en la comisaría del Puerto, cuyo documento fue hallado después en el barco, aunque persiste la incógnita de si realmente fue él quien la interpuso. Por ello, sus allegados han pedido revisar las grabaciones de seguridad de la comisaría.

La última comunicación familiar se remonta al 18 de agosto. Cuatro días después, su madre notificó la desaparición en Reino Unido y el 25 de agosto Salvamento Marítimo localizó el Kehaar a cincuenta millas al sur de Gran Canaria. A bordo se encontraba únicamente Thumbelina, en buen estado de salud, lo que abre más incógnitas: tras cinco días sin compañía, debería haber mostrado signos de hambre, salvo que alguien la cuidara o que James permaneciera en el barco hasta poco antes de la localización.

Los familiares también han señalado otros elementos inquietantes, como que en el velero no estaba la nevera que utilizaba el joven y que tanto su teléfono como su iPad aparecieron rotos. El motor del barco, además, estaba apagado. Pese a todo, la Guardia Civil confirmó que el GPS del Kehaar registró coordenadas el 20 de agosto, a unos 20 kilómetros de la costa, lo que indica que pudo seguir navegando tras desaparecer en la capital.

El padre de James, junto con su madre, su hermana Nikita y su tía, han viajado a Gran Canaria para buscar respuestas. Reclaman que se rastree el posicionamiento de su teléfono y se recopilen grabaciones de seguridad en la ciudad y en otros puntos de interés del archipiélago. Según sus progenitores, Jemsie planeaba ir a Lanzarote antes de afrontar otro destino: "No sabemos si lo hizo, pero al menos tuvo que navegar desde Las Canteras, donde su barco estaba el 18, hasta el sur de Gran Canaria".

La familia sospecha que pudieron intervenir terceras personas y que puede no tratarse de un simple accidente en el mar. “Cada día que pasa es más complicado”, admite su hermana, que pide a cualquiera con información, grabaciones o testigos de aquella noche en la zona de Las Canteras que lo haga saber. Entre la posibilidad de un accidente, un suceso tras un robo o un acto intencionado, lo único cierto es que James Nunan desapareció sin dejar rastro claro, y que un mes después las incógnitas siguen multiplicándose.