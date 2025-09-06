James Nunan, un hombre británico de 34 años de edad, lleva desde el 18 de agosto en paradero desconocido

El 25 de agosto, fue localizada su embarcación a la deriva a 94 kilómetros del sur de la isla

Compartir







El caso de James Nunan, un hombre británico de 34 años de edad desaparecido en Gran Canaria, ha generado una gran expectación entre los medios de Reino Unido. Nadie le ha visto desde la noche del 18 de agosto y su embarcación ha sido hallada a la deriva, a 94 kilómetros al sur de la isla.

Nunan, oriundo de Reading (Reino Unido), comenzó una travesía marítima el pasado mes de marzo. Quería dar la vuelta al mundo en su velero, un proyecto que le costó cinco meses y medio de trabajo como albañil, según el diario británico ‘Metro’.

Su desaparición tiene lugar en Gran Canaria. La última vez que alguien le ve es el 18 de agosto. Ese día dio un paseo por la playa capitalina de El Confital, antes de parar en el bar Paddy's Anchor de Las Canteras, donde habría comentado a un cliente su intención de partir a Lanzarote, según el mencionado medio.

A las 22:39 de ese día, entró al establecimiento Rico Döner Kebap para comprarse la cena. Allí, según relata el personal a ‘The Sun’, habría llegado ebrio, por lo que le pidieron que permaneciese fuera.

PUEDE INTERESARTE México emite una alerta oficial por la desaparición de la influencer Marian Izaguirre, de 23 años

Durante la espera, le habrían robado la mochila y el pasaporte. Y el hurto fue notificado en el consulado irlandés al día siguiente.

Hallada su embarcación con su perra

Desde entonces, nadie más supo nada de James Nunan. Su madre notificó su desaparición a la policías de Essex el 22 de agosto y entre el 24 y 25 de agosto se recibió una alerta ‘pan-pan’ desde su embarcación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El velero fue localizado el 25 de agosto frente a la costa de la isla por la aeronave Sasemar 101 y la han remolcado hasta el puerto de Arguineguín. No había nadie a bordo, solo su perra Thumbelina, que estaba en buenas condiciones y actualmente se encuentra en la perrera municipal de Mogán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil ha confirmado a EFE que se ha hecho cargo de la investigación sobre la desaparición del James Nunan, pero ha declinado ofrecer por el momento ningún detalle del resultado de sus pesquisas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La familia de Nunan sospecha de terceras personas. Su hermana, Nikita Goddard, no cree que “simplemente se cayera, hay demasiados detalles sin explicación”, según publica 'The Sun'.

Su padre se encuentra en Gran Canaria para encontrar pistas que permitan dar con el paradero de su hijo, según confirma ‘The Telegraph’.