La familia de Miguel Campoy ha hecho un llamamiento para que voluntarios se sumen a las labores de localización en Bahamas

Myriam, hermana de Miguel Campoy, desaparecido mientras navegaba por el Caribe: "Tiene que haber sufrido una avería"

Nuevas organizaciones se han sumado a la alerta por la desaparición del empresario y navegante español (también tiene nacionalidad norteamericana), Miguel Campoy, mientras hacía una travesía el sábado 6 de septiembre entre Ábaco Sur y Nasáu, capital de Bahamas. En este caso se trata de SOS Desaparecidos quien ha lanzado un mensaje de búsqueda a través de sus redes sociales y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD).

Los cruceros en la zona de Bahamas, en alerta

SOS Desaparecidos recuerda que Miguel Campoy, de 56 años, 1,75 de estatura, complexión fuerte, pelo rubio y ojos azules, está desaparecido mientras navegaba por aguas del interior del archipiélago de las Bahamas a bordo de su velero 'Blue', aunque en algunos registros aparece como 'Hella', informan fuentes familiares.

Otra organización que se ha sumado a la alerta por la desaparición de Miguel Campoy es BoatWatch.org, un servicio gratuito y voluntario integrado por las principales empresas de cruceros del mundo que ayudan en la localización de embarcaciones en cualquier mar.

En las últimas horas y ante la finalización de las labores oficiales de busca por parte del Servicio de Guardia Costera, solo los efectivos de Defensa de EE. UU. y la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas mantienen la vigilancia en la zona de la desaparición, por ello, la familia de Miguel Campoy ha activado un llamamiento a voluntarios para que se sumen al rastreo y localización del velero desaparecido en aguas de Bahamas.

Las gestiones también se están realizando al máximo nivel en la Asociación de Rescate Aéreo y Marítimo de las Bahamas, una organización voluntaria sin fines de lucro dedicada a salvar las vidas de marineros y aviadores en peligro en las Bahamas.

Como venimos informado, Miguel, casado y sin hijos reside desde hace 10 años en Miami, Estados Unidos, donde tiene un negocio náutico. El pasado 13 de agosto zarpó desde South Beach a Coconut Grove en una singladura que le ha llevado a Bimini, Gran Bahamas, Borrow Key y Ábaco Sur. Su localización se pierde en la tarde del sábado 6 por la tarde cuando navegaba con destino a Nasáu, la capital de Bahamas.

Miguel esperaba recoger en Nasáu a dos amigos españoles con los que completaría el viaje que tenían previsto realizar hasta la Santo Domingo, en la República Dominicana y Puerto Rico.

Hasta el momento, el servicio de Guarda Costas de Estados Unidos ha avistado la zódiac de apoyo del velero 'Blue' o 'Hella' en el que navegaba Miguel, Campoy. Sus últimas coordenadas lo situaban en la ubicación 25.6491944, -77.3521944), último contacto por radio, al sur del faro de 'Hole in the wall', en Ábaco Sur.