Un hombre armado se atrinchera durante horas en su piso en Santa Eulària, en Ibiza, y termina entregándose a la Guardia Civil

Despliegue policial en la localidad de Santa Eulària, en Ibiza, por un hombre armado atrincherado en su piso
Agentes en Santa Eulària, en Ibiza, donde se ha atrincherado un hombreEuropa Press
Un vecino de avanzada edad se ha atrincherado armado este viernes en su vivienda de la calle Violetas, en la localidad de Santa Eulària des Riu (Ibiza), y se ha entregado horas después a la Guardia Civil tras un intenso despliegue policial.

El incidente comenzó en torno a las 13:30 horas, cuando el hombre, de unos 88 años, manifestó su intención de quitarse la vida y, posteriormente, amenazó con un arma a los agentes que acudieron al lugar. Así lo recogen medios como 'Cadena Ser'. Según testigos, portaba una escopeta de balines.

La intervención de un familiar resultó clave para que el hombre depusiera su actitud

La Guardia Civil y la Policía Local desplegaron un amplio operativo en la zona, que incluyó efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y un helicóptero de la Benemérita.

El edificio fue acordonado y se trasladaron hasta allí un psicólogo del 112 y varias ambulancias del 061.

Zona del suceso en Ibiza
Zona del suceso en IbizaGoogle / Informativos Telecinco

La intervención de un familiar resultó clave para que el hombre depusiera su actitud y se entregara sin que se registraran heridos.

