Un vecino de avanzada edad se ha atrincherado armado en Santa Eulària (Ibiza) y se ha entregado horas después, durante la tarde

Un vecino de avanzada edad se ha atrincherado armado este viernes en su vivienda de la calle Violetas, en la localidad de Santa Eulària des Riu (Ibiza), y se ha entregado horas después a la Guardia Civil tras un intenso despliegue policial.

El incidente comenzó en torno a las 13:30 horas, cuando el hombre, de unos 88 años, manifestó su intención de quitarse la vida y, posteriormente, amenazó con un arma a los agentes que acudieron al lugar. Así lo recogen medios como 'Cadena Ser'. Según testigos, portaba una escopeta de balines.

La intervención de un familiar resultó clave para que el hombre depusiera su actitud

La Guardia Civil y la Policía Local desplegaron un amplio operativo en la zona, que incluyó efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y un helicóptero de la Benemérita.

El edificio fue acordonado y se trasladaron hasta allí un psicólogo del 112 y varias ambulancias del 061.

La intervención de un familiar resultó clave para que el hombre depusiera su actitud y se entregara sin que se registraran heridos.