Queda suspendida la línea de alta velocidad en ambas vías entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Guadalajara y Soria

La circulación de la alta velocidad en ambas vías entre Madrid y Barcelona está interrumpida este viernes por un incendio entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), ha informado el gestor ferroviario, Adif, en sus redes sociales.

Adif ha explicado en una publicación en la red social X que los bomberos se encuentran actuando en la zona y que se ha solicitado el corte de tensión en la línea, ya que el incendio está muy próximo a una de las vías. La circulación se ha detenido sobre las 14.30 horas de este viernes, según Adif.

Por su parte, Renfe ha comunicado a través de sus redes sociales que este incendio afecta a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, así como también las conexiones de la capital con Logroño y Pamplona. La operadora ferroviaria española ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio.