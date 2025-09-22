Detienen a un hombre de 45 años en León que estafó a más de 20 personas mayores haciéndose pasar por un revisor de gas

La Policía Nacional ha detenido en León a un hombre de 45 años acusado de cometer en torno a una veintena de estafas a personas mayores, en su mayoría mujeres, haciéndose pasar por un revisor del gas, de electricidad o por un trabajador municipal para ganarse la confianza de las víctimas, a las que requería pagos de entre 100 y 800 euros en efectivo por supuestas revisiones obligatorias.

La Subdelegación del Gobierno ha informado en un comunicado de que la investigación fue desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comisaría Provincial de León y culminó gracias a la intervención de un agente que, estando fuera de servicio, detectó un nuevo intento de estafa en pleno centro de la ciudad.

El pasado viernes, a las 12:50 horas, un agente vestido de paisano observó en la avenida Ordoño II a un individuo que, portando una carpeta azul, hablaba con una mujer en silla de ruedas. Al sospechar de la situación y conocer la existencia de denuncias recientes por este 'modus operandi', el funcionario trató de identificarlo. El presunto estafador huyó a la carrera, pero finalmente fue interceptado tras una persecución por varias calles del centro y detenido en la confluencia de Burgo Nuevo con la calle de la Comisaría Provincial.

Llegó a conseguir cerca de 8.000 euros

El detenido se hacía pasar por técnico del gas, empleado de compañías eléctricas o trabajador municipal para ganarse la confianza de las víctimas. Alegaba la necesidad de realizar revisiones obligatorias y exigía pagos inmediatos en efectivo, que oscilaban entre 100 y 800 euros.

En ocasiones acompañaba a las víctimas a cajeros automáticos o aprovechaba un descuido para sustraer joyas y relojes. Hasta el momento se le atribuyen al menos 20 hechos denunciados -tres en grado de tentativa-, con un perjuicio económico estimado en 7.968 euros, además de objetos de valor sustraídos.

El individuo tomaba diversas precauciones para dificultar su identificación, como usar gafas en el interior de los domicilios o interrumpir llamadas cuando las víctimas trataban de contactar con familiares. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de León, que ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no permitir el acceso al domicilio a desconocidos que se presenten como revisores sin cita previa y aconseja a las personas mayores solicitar siempre la ayuda de familiares o vecinos. Las revisiones de gas se realizan cada cinco años y siempre son notificadas con antelación por la empresa distribuidora. Además, el pago nunca se efectúa en metálico en el domicilio, sino que se carga en el recibo correspondiente. Ante cualquier sospecha de estafa, se recomienda llamar de inmediato al 091.