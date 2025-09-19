Redacción Cataluña 19 SEP 2025 - 14:06h.

MareNostrum 5 probará protocolos de cómputo urgente para responder de forma inmediata a terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas

Todos los secretos del superordenador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center

BarcelonaEl Barcelona Supercomputing Center ensaya un sistema pionero de respuesta inmediata a grandes catástrofes a través del MareNostrum 5, que será el primer supercomputador europeo en probar protocolos de cómputo urgente para responder de forma inmediata a emergencias como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas

El experimento tendrá lugar este viernes en el Simulacro Nacional de terremoto de México. A partir de los datos reales de la alerta sísmica, como el hipocentro y la magnitud, obtenidos gracias a la colaboración entre el BSC y el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), los investigadores generarán mapas que muestren la intensidad y el alcance del terremoto.

Será la primera vez que se usen simulaciones basadas en la física para producir mapas en alta resolución en los minutos posteriores a un sismo, lo que contribuirá a identificar regiones con mayor probabilidad de daños en infraestructuras y a reducir el tiempo de reacción de los equipos de rescate y protección civil.

"Los resultados pueden ser valiosos"

“Este ensayo nos permitirá probar los flujos de computación urgente para terremotos que hemos desarrollado en el BSC en condiciones reales, y su uso potencial para ofrecerlo de forma operacional en el futuro. Los resultados pueden ser valiosos para ayudar a las primeras acciones de respuesta ante catástrofes de un gran potencial impacto en la sociedad”, destaca Marisol Monterrubio Velasco, investigadora mexicana del BSC y responsable científica del ensayo.

El simulacro recreará este año un escenario hipotético con las mismas características que el devastador terremoto de 1985, que dejó más de 10.000 muertos, decenas de miles de heridos y más de 250.000 personas sin hogar: un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en la costa del Pacífico, en el sur del estado de Michoacán, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Protocolo pionero

El ejercicio, realizado en condiciones reales, supone un paso pionero en el ecosistema de supercomputación europeo: “Se trata del primer protocolo de supercomputación urgente para emergencias en Europa, ya que hasta ahora solo había habido casos puntuales, como la simulación de la erupción de La Palma, que se hizo también en el BSC en 2021, pero sin un marco operativo establecido”, ha añadido Josep de la Puente, líder del Grupo Wave Phenomena del BSC.

El equipo multidisciplinar de investigadores que participa en el ejercicio está compuesto por físicos, ingenieros, informáticos, sismólogos y geofísicos de los departamentos de Aplicaciones Computacionales para la Ciencia y la Ingeniería (CASE) y Ciencias de la Computación del BSC.

Dimensión sin precedentes

Los científicos contarán con acceso urgente y prioritario a 55 nodos de GPU del MareNostrum 5, lo que permitirá generar una malla de simulación de 700x400x150 kilómetros de profundidad con una resolución de 2 kilómetros, una dimensión sin precedentes que abarca aproximadamente la mitad del territorio mexicano.

Esta asignación excepcional de recursos computacionales simula una petición urgente de cómputo en un contexto de emergencia, un hecho pionero a nivel europeo que pone a prueba la capacidad de un centro de supercomputación para dar una respuesta inmediata ante un fenómeno natural de estas características.