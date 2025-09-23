Los vecinos de Guarromán denuncian la terrible situación que están viviendo: El ladrón, más de una veintena de veces puestos en libertad

Los vecinos estallan contra los ladrones en Sax, Alicante: “Nos hemos tenido que organizar para intentar disuadirlos”

En 'Vamos a ver' dan voz a la terrible situación que están viviendo los vecinos de Guarromán, en Jaén. Una prueba de ello es el vídeo recogido por una de las cámaras de seguridad de una finca, donde se aprecia cómo un hombre se cuela junto a otras dos personas y, al darse cuenta de que está siendo grabado, "la revienta".

Los vecinos ya no pueden más. Saben quién es el ladrón que ha robado a la mayoría de ellos y que perturba su convivencia en la localidad y, aún así, continúa siendo puesto en libertad. A modo de protesta, entran en directo para relatar a la audiencia el difícil momento por el que están atravesando.