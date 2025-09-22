Alejandra Rubio saca la cara por su suegro y aclara los motivos del polémico posado familiar en ‘Vamos a ver’

El reencuentro televisivo de Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera: “No solo hoy, siempre bien”

Tras escuchar la versión de su suegro Carlo Costanzia, sobre el libro bibliográfico de su suegra, Mar Flores, Alejandra Rubio ha vuelto a intentar no ponerse de parte de ninguno de ambos, pero ha dejado clara una cosa “Mi suegro no me va a meter a mí en ningún problema”.

Durante su entrevista la pasada semana en el programa ‘De Viernes’, Carlo Costanzia dejaba clara su versión de la historia contada por su ex Mar Flores y aseguraba que él se enteró de la publicación de su libro bibliográfica gracias a Alejandra Rubio, que fue quién le dio la publicación. Unas palabras que resonaron entre su versión de la historia en la que asegura que todo lo que cuenta Mar Flores sobre su relación es falso.

Ante estas palabras, Alejandra ha explicado cómo se sucedieron los acontecimientos “Yo como se me menciona, voy a decir que lo que pasó fue que nosotros estábamos en Turín, me lo llevé para leérmelo en el avión. Mi suegro no tenía ni idea… Hay un momento en el que yo le digo a Carlo ‘Hay que decírselo a tu padre”. Carlo se lo contó y yo le dejé el libro porque lo tenía ahí…”.

La colaboradora ha insistido en que ellos no se van a pronunciar al respecto del libro de Mar Flores y ha sacado la cara por su suegro “Carlo no va a decir nada y yo menos… A mí no me intenta dejar de nada, dice la realidad, no me deja de nada… No le conoces nada, él no me va a meter a mí en ningún problema, eso te lo aseguro”.

Tras la insistencia de sus compañeros de plató, Alejandra ha vuelto a insistir en la confianza que siente hacía Carlo Costanzia “Mi suegro no me va a meter a mí en ningún problema”.

El polémico posado de Alejandra Rubio y Carlo Costazia junto a sus respectivos padres

A todo el mundo le resultó llamativo que Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio decidieran posar junto a Carlo Costanzia y su padre en el photocall de prensa del cumpleaños de la presentadora y Alejandra Rubio ha querido matizar lo que sucedió.

Alejandra Rubio ha explicado que la noche del cumpleaños de su madre no estaba del mejor humor porque no se siente cómoda en este tipo de eventos porque hay gente con la que se lleva bien y otras con las que no “Yo llegué nerviosa, sabía que tenía que posar porque era la fiesta de mi madre y me lo pidió, pero no se lo pidió a nadie más”.

“Mi suegro entra pensando que era un photocall privado de la fiesta…”, ha continuado explicando la incomoda presencia de su suegro en la foto junto a su madre. Sin embargo, la versión de Alejandra no era demasiado contundente y sus compañeros han insistido “Adriana, cariño mío, mi libro no lo he escrito todavía. Yo te hablo de mi vida y mi suegro no sabía que era un photocall de prensa”.